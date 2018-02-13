Межбанк: доллар понизили предложения СКВ агросектора и пассивность импортеров

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,79/26,83 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о пролонгации стартовавшего накануне расширения гривневой ликвидности. На это намекали отскочившие с уровня 46 392,0 млн. грн. к отметке 57 789,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Около 10.13, выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно упал в цене, составив 26,71/26,76 UAH/USD.
К 10.37 цена безналичного «американца», продолжая снижение, оказалась на уровне 26,70/26,74 UAH/USD.
По состоянию на 10.47 котировки безналичного доллара, пролонгировав откат, упали до 26,68/26,72 UAH/USD.
На 11.05 котировки доллара на межбанке под давлением преобладающего предложения упали к 26,67/26,70 UAH/USD
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,7900 / 26,8300
евро – 32,8325/ 32,9016
российский рубль – 0,4619 / 0,4679
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2221 / 1,2223
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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