Саакашвили заявил, что вернется в Украину после депортации

Бывший глава Одесской ОГА Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Украину.

Об этом он объявил в эфире одного из телеканалов.

“Я обязательно собираюсь возвращаться в Украину. И возвращаться легально. Вы должны помнить, что в соответствии с законом и международным правом, я – постоянный житель Украины. Я имею право находиться в Украине. Мой временный вид на жительство был действителен до марта. Поэтому они не имели права меня выбрасывать”, – сказал Саакашвили.

По его словам, украинская сторона неделю назад сообщила Польше о планах его выдворить. Поляки согласились якобы при условии, что сам Саакашвили не будет против.

Сейчас политик находится под охраной польской полиции.

Справка Finance.ua:

12 февраля пограничники задержали экс-губернатора Одесской области Саакашвили в столичном ресторане. Чартерным рейсом его вывезли в Польшу по процедуре реадмиссии.

В конце июля 2017 года Саакашвили лишили гражданства, когда он был за пределами Украины. Сам политик вернулся 10 сентября, однако незаконно пересек границу вместе с 60 лицами. Некоторые из них применяли силу по отношению к пограничникам.