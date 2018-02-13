Саакашвили заявил, что вернется в Украину после депортации

Бывший глава Одесской ОГА Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Украину.
Об этом он объявил в эфире одного из телеканалов.
“Я обязательно собираюсь возвращаться в Украину. И возвращаться легально. Вы должны помнить, что в соответствии с законом и международным правом, я – постоянный житель Украины. Я имею право находиться в Украине. Мой временный вид на жительство был действителен до марта. Поэтому они не имели права меня выбрасывать”, – сказал Саакашвили.
По его словам, украинская сторона неделю назад сообщила Польше о планах его выдворить. Поляки согласились якобы при условии, что сам Саакашвили не будет против.
Сейчас политик находится под охраной польской полиции.
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