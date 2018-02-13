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Львов приобретет в Берлине 30 трамваев

Львов приобретет в Берлине 30 трамваев

Власть Львова планирует закупить в Берлине 30 подержанных трамваев “Татра” стоимостью 800 тысяч евро.

Об этом сообщил директор коммунального предприятия “Львовэлектротранс” Олег Береза ​​в комментарии изданию 032.ua, передает ЦТС.

Закупка старых трамваев будет осуществляться за кредитные средства и за деньги городского бюджета. Сроки закупки не объявляются.

Руководитель “Львовэлектротранса” сообщил, что немецкие трамваи начнут курсировать по улицам Львова уже в этом году.

Отметим, что трамвайные системы Львова и Берлина имеют разную ширину колеи – 1000 и 1435 мм соответственно. По этой причине на немецких трамваях придется менять колесные тележки.

Берлинские “Татры” находятся в хорошем состоянии. Трамваи прошли капитальный ремонт.

По материалам Центр транспортных стратегий
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