Олег Закалюк: связанные банкопадом. Поиск виновных или охота на ведьм?

Преследование связанных лиц за якобы причастность к доведению банков до банкротства – новый тренд в сложных отношениях Фонда гарантирования вкладов физических лиц с бывшим менеджментом обанкротившихся банков. Поданы первые иски. Скольких экс-работников банков ждет перспектива изнурительной судебной тяжбы с ФГВФЛ, и каковы перспективы этих споров для обеих сторон?

Кадровый вопрос

Кейс, о котором я расскажу, может стать неприятной реальностью для сотен, если не тысяч работников банковского сектора. Дело в том, что регуляторы финансового рынка всерьез взялись за привлечение к ответственности должностных лиц обанкротившихся банков, которые могли бы считаться связанными с кредитополучателем и через которых из финансовой системы выводились средства. Забегая вперед скажу, что согласно обновленному законодательству, риски попасть под прицел и расплатиться, в том числе, и репутацией, за грехи других, у невиновных на самом деле людей выросли в разы.

Предыстория

Недавно ко мне обратился человек, который до середины 2014 г. работал в одном из украинских банков, который сегодня находится в процедуре ликвидации. Этот человек пришел работать в финучреждение в начале 2013 г., он был принят на должность заместителя начальника отдела экономического анализа и через несколько дней переведен на должность начальника этого же отдела. Уже через 9 месяцев его же вновь переводят на должность заместителя начальника, через несколько месяцев – в начале 2014 г. – Фонд гарантирования вкладов физлиц признает банк неплатежеспособным и вводит в финучреждение временную администрацию. В июне 2014 г. клиента освобождают от занимаемой им должности в связи с сокращением штата работников.

В августе 2017 г. этот человек получил требование от ФГВФЛ о возмещении вреда, якобы причиненного им банку.

Фонд гарантирования подал исковое заявление в суд с солидарным требованием к перечню лиц, которых фонд считает связанными с банком и которые якобы нарушили требования действующего законодательства Украины и нормативно-правовых актов НБУ, совершили рисковые операции, угрожающие интересам вкладчиков и кредиторов банка. По заявлениям Фонда, эти люди своими действиями причинили имущественный ущерб как самому банку, так и кредиторам. Фонд требует от клиента сумму, превышающую оценочную рыночную стоимость ликвидационной массы финучреждения.

Где логика: человек, который по своим полномочиям не имел реального весомого влияния на деятельность банка, поскольку никогда не входил в состав совета директоров или правления, сегодня по сути обвиняется в доведении банка до неплатежеспособности и должен возместить более полумиллиарда гривен?

Более этого, на момент, когда срок трудовых отношений с банком истекал, еще действовали нормы закона Украины «О банках и банковской деятельности» в редакции от 04.06.2014 года и Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» в редакции от 20.04. 2014 года. В частности, согласно статье 58 закона «О банках и банковской деятельности» ответственность по обязательствам банков несут участники банка, которые отвечают по обязательствам банка согласно законам Украины и уставу банка, владельцы существенного участия, руководители банка (кроме руководителей обособленных подразделений банка), за фиктивное банкротство, доведение до банкротства или сокрытие устойчивой финансовой несостоятельности банка.

На владельцев существенного участия и руководителей банка по решению суда может быть возложена ответственность по обязательствам банка в случае отнесения финансового учреждения к категории неплатежеспособных. То есть этим законом в редакции от 4 июня 2014 г. вообще не предусмотрена ответственность по обязательствам банка связанных с ним лиц, в частности, занимавших должности начальников отделов экономического анализа и рисков или тем более их заместителей.

Согласно ст.42 этого же закона руководителями банка считаются председатель финучреждения, его заместители и члены совета/правления банка, главный бухгалтер, его заместитель, руководители обособленных подразделений. Руководители же структурных подразделений и их замы не считаются связанными лицами.

Согласно части 5 ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» в редакции от 20.04.2014 года предусмотрено, что ФГВФЛ имеет право обратиться с требованием к владельцам существенного участия, контролерам и руководителям банка об удовлетворении за счет их имущества части требований кредиторов банка в случае, если действия или бездействие этих лиц привели к убыткам финучреждения, вкладчикам и другим кредиторам банка был нанесен ущерб. В случае отказа в удовлетворении таких требований Фонда, он может обратиться в суд, требуя взыскания имущества с этих лиц.

Новые правила

В 2015 году законодательство изменилось. В марте 2015 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно ответственности связанных лиц». Этот закон существенно расширил определение «связанного с банком лица». С этого момента в перечень таких лиц также вошли контролеры банка и лица, через которых осуществляется косвенное владение существенным участием, лица, через которых проводятся операции в интересах связанных лиц и на которых связанные лица могут оказывать влияние при проведении таких операций.

Изменений претерпели и правила соглашений, заключенных со связанными лицами. В частности, были установлены новые ограничения в части заключения соглашений (запрет опосредованно осуществлять кредитные операции со связанными лицами; все соглашения, заключенные банком с такими лицами на нерыночных условиях считаются недействительными).

Что касается ответственности, то связанные лица могут быть привлечены к административной, гражданской и уголовной ответственности.

Две стороны медали

Откровенно говоря, украинское законодательство действительно нуждалось в подобном законе. То, что на тот момент переживала банковская система Украины, можно назвать настоящей катастрофой. Массовые банкротства украинских банков, за которыми стоят человеческие судьбы, которые имеют прямое влияние на состояние отечественной экономики. Сегодня уже ни для кого не секрет, что большая часть этих банкротств происходила именно из-за инсайдерского кредитования. Это выведенные десятки миллиардов гривен, принадлежащие населению. И безусловно, виновные должны нести ответственность.

Однако, справедливо ли наказывать руководителей среднего звена, которые даже не имели полномочий принимать стратегические решения, которые могли бы повлиять на платежеспособность банка.

Дело в том, что в подобной ситуации, как у моего клиента, сегодня могут оказаться тысячи украинцев, которые занимали должности руководителей структурных подразделений и их заместителей. С 2014 года банковская система Украины похудела вдвое, потеряв 96 банков. А теперь давайте посчитаем, сколько руководителей и заместителей работало в структурных подразделениях этих кредитно-финансовых учреждений.

Еще один нюанс. А те люди, которые стали считаться «связанными» только со вступлением в силу данного закона, но перестали работать в банке еще до принятия, также должны быть привлечены к ответственности?

Законодательство дает четкий ответ «нет». В соответствии со статьей 58 Конституции Украины законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Никто не может отвечать за деяния, которые на момент их совершения не признавались законом как правонарушение. Судебная практика повторяет ответ законодательства.



Регуляторы рынка считают иначе

Можно ли защититься? На этот вопрос нам также может ответить законодательство.

Итак, согласно части 1 статьи 1166 Гражданского кодекса Украины, которой, как правило, Фонд гарантирования вкладов физлиц пытается обосновать свои требования, предусмотрено, что имущественный вред, причиненный неправомерными решениями, действиями или бездеятельностью личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, причинившим вред.

А для возмещения вреда по правилам ст. 1166 ГК Украины необходимо доказать следующие факты:

а) Неправомерность поведения человека. Неправомерным можно считать любое поведение, в результате которого причинен вред, если причинитель вреда не был уполномочен на такие действия.

б) Наличие вреда. В рассматриваемых отношениях вред – это не только обязательное условие, но и мера ответственности, поскольку причиненный вред возмещается в полном объеме.

в) Причинная связь между противоправным поведением и вредом является обязательным условием ответственности и выражается в том, что вред должен выступать объективным следствием поведения причинителя вреда.

г) Вина причинителя вреда, за исключением случаев, когда в силу прямого указания закона обязанность возмещения причиненного вреда возлагается на ответственное лицо независимо от вины.

Только наличие всех вышеупомянутых условий является обязательным для принятия судом решения о возмещении причиненного вреда.

Олег Закалюк, юрист Ario Law Firm