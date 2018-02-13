В Китае показали четырехногого робота

Группа робототехников из Чжэцзянского университета (Китай) объявила о создании четырехногого робота, названного Цзюэин.

Робот длиной 1 м, высотой 60 см и весом 70 кг может поднимать до 20 кг груза, двигаться со скоростью 6 км/ч и непрерывно работать в течение 2 часов, сообщает «Корреспондент.net».

Цзюэин может бегать, прыгать, забираться по лестнице, идти по щебню, самостоятельно становиться на корточки и вновь подниматься. В случае падения он способен без посторонней помощи встать на ноги.

Робот будет применяться для предотвращения угроз безопасности, в следственных действиях и спасательных операциях.