Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 314 0

Нардеп станет совладельцем РВС Банка

Нардеп станет совладельцем РВС Банка

Депутат Верховной Рады от фракции “Блок Петра Порошенко” Руслан Демчак получил разрешение от Антимонопольного комитета на покупку более 50% акций РВС Банка.

Об этом говорится на официальном сайте АМКУ.

Также АМКУ предоставил разрешение Александру Стецюку на непосредственное приобретение более 25% акций РВС Банка и получение контроля за РВС Банком путем получения в управление от Демчака акций финучреждения.

В настоящее время Стецюк является опосредованным владельцем 100% акций РВС Банка через “Украинскую бизнес группу” (UBG). Ранее Демчак являлся учредителем и акционером компании UBG.

Напомним, в 2015 году Фонд гарантирования вкладов физлиц продал “Украинской бизнес группе” переходный банк ПАОРВС”, который был создан на базе неплатежеспособного ПАО “Омега банка”.

Цена продажи переходного банка составила 31,86 млн грн.

3 марта 2015 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в Омега Банк. Банк контролировался Николаем Лагуном.

Как сообщалось, UBG ранее владела Эрде Банком, который в январе 2013 года Национальный банк решил ликвидировать.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:РВС Банк
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018