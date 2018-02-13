Немецкий стартап откроет в Европе тысячу вертикальных ферм до конца 2019 года

В ближайшие два года немецкий стартап Infarm оборудует в странах Евросоюза сеть модульных вертикальных ферм для выращивания листовых овощей.

Компания уже открыла более 50 ферм в Берлине, в том числе в крупных розничных сетях Metro и Edeka.

На европейскую экспансию Infarm удалось привлечь $25 млн.

До конца 2019 года более 1000 модульных вертикальных ферм Infarm откроется на территории стран Евросоюза. Пока компания владеет лишь 50 точками в Берлине, но к декабрю 2018 года мини-фермы появятся в других городах Германии, а также в Париже, Лондоне и Копенгагене.

За счет модульной конструкции фермы можно устанавливать на кухнях ресторанов, в столовых, торговых залах и даже в небольших магазинах. Грядки располагаются на специальных поддонах друг над другом. Фермы используют принцип гидропоники, поэтому растениям не нужна почва — все необходимые вещества они получают из питательного раствора. Солнечный свет заменяют светодиоды.

Технология Infarm позволяет выращивать травы, зелень, а также овощи и фрукты. Пока ассортимент стартапа ограничивается 200 сортами зелени. В ближайшие годы компания планирует также выращивать грибы, перец чили и помидоры.

Infarm управляет фермами удаленно. Данные о состоянии урожая поступают в облачную систему, а сотрудники компании могут на расстоянии регулировать степень освещенности и другие показатели.