Тоннели Boring Company помогут Tesla ускорить производство Model 3

Проблемы с производством электромобилей Model 3 стали одной из главных причин финансовых неудач Tesla. На встрече c инвесторами глава компании Илон Маск представил два решения, которые повысят производительность и помогут выпускать по 700 000 электромобилей в год. Первый шаг — это запуск электрогрузовиков Tesla Semi для транспортировки аккумуляторов к сборочному заводу Tesla, а второй — создание тоннелей для автоматизированной доставки комплектующих на меньшие расстояния.
Два главных производственных центра Tesla располагаются на расстоянии более 400 км друг от друга. Фабрика аккумуляторов Gigafactory 1 базируется в штате Невада, а завод по производству электромобилей находится во Фримонте, штат Калифорния. По оценкам Илона Маска, транспортировка грузов между производственными центрами Tesla обходится компании в крупную сумму.
Изначально Маск предлагал построить между Gigafactory 1 и фабрикой во Фримонте вакуумный Hyperloop-тоннель. На тоннелях специализируется и основанная в прошлом году компания Boring Company, которую также возглавляет Илон Маск.
Однако позднее планы изменились, и компания решила пускать между Невадой и Калифорнией электрогрузовики собственного производства. Tesla уже запросила у властей обоих штатов разрешение на тестирование колонн грузовиков, которые будут двигаться в режиме автопилота. Запас хода электрогрузовиков как раз составляет 800 км, что позволит им проехать по самому короткому маршруту от Gigafactory 1 до фабрики во Фримонте и вернуться обратно.
Как сообщает Electrek, от тоннелей компания отказываться не планирует, но применит их в менее крупных масштабах. Во время встречи с инвесторами Маск рассказал, что Tesla регулярно приходится транспортировать грузы между основным производственным центром и фабрикой по производству автомобильных кресел, которые расположены на расстоянии не более 2 км друг от друга.
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