Крупнейшая энергокомпания Италии заинтересовалась строительством в Украине новой ветроэлектростанции

Итальянская энергетическая компания Eni S.p.A рассматривает возможности установки ветроэлектростанций в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности со ссылкой на встречу главы ведомства с руководством итальянского энергогиганта.

“Компания проявила интерес к возможностям установки ветровых электростанций в Украине. По словам Луиджи Барбериса, генерального директора компании Eni Ukraine, это может быть проект мощностью 40 МВт, реализованный в нескольких фазах в южных или западных областях Украины. К такому проекту компания относится взвешенно и анализирует все необходимые составляющие: доступ к сети, источники финансирования, проведение оценки ветропотенциала и тому подобное”, – указано в сообщении.

Как отметил глава Госэнергоэффективности, Украина ценит возможность привлечь опыт, инновации, технологии и инвестиции Италии в отечественную ветроэнергетику, что будет способствовать ее дальнейшему развитию.

Как сообщалось, Украина опередила страны СНГ в развитии ветроэнергетики. В настоящее время ветроэнергетика в Украине занимает второе место по темпам развития после солнечной энергетики, на рынке уже есть немало мощных игроков.