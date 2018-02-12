В Израиле прошел «денежный дождь» из десятков тысяч шекелей

Двое мужчин в возрасте 26 и 50 лет, которых подозревают в совершении крупного ограбления, устроили «золотой дождь» из местной валюты, пытаясь избавиться от доказательство во время ареста.
В считанные мгновения под окном дома в Кирьят-Гате оказались десятки тысяч шекелей.
Подозреваемые в ограблении инкассаторской машины принялись выбрасывать пачки денег из своей квартиры, когда им стало понятно, что избежать ареста не удастся, пишут «Вести».
Тем не менее, оперативники произвели задержание подозреваемых, так как считают, что именно они ответственны за кражу пяти миллионов шекелей из машины, принадлежащей компании по охране и курьерской доставке “Модиин эзрахи”.
Сообщается, что кража произошла в ноябре прошлого года из машины, припаркованной возле торгового центра в Ганей-Тикве. Сотрудники “Модиин эзрахи”, которые вышли перекусить, вернувшись, заметили, что в машине не хватает денег, и вызвали полицию.
Водитель и сопровождающий его курьер показали, что когда вернулись в машину, то заметили, что один из мешков с деньгами исчез. Проверка записей скрытой камеры, установленной в автомобиле, показала, что воры выломали отверстие в двери, вставили в него гибкий стержень, которым открыли дверь, а затем унесли мешок с 5 миллионами шекелей.
Для поисков грабителей была создана специальная следственная группа. Ей удалось выйти на след злоумышленников и задержать их уже в феврале.
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