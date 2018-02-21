Андрей Зинченко: нужен ли в Украине почтово-пенсионный Ощадбанк?

В наследство от СССР Украина, среди прочего, получила двух крупнейших монополистов – Ощадбанк и Почту. Не имеющие некогда конкурентов предприятия продемонстрировали былинный управленческий провал практически по всем фронтам.

Но в последнее время появляется все больше разговоров о их возможном объединении. Насколько это реально? И что может принести как самим компаниям, так и украинцам подобный симбиоз?

Исторические предпосылки

Справедливости ради стоит отметить, что организационно-финансовые последствия постсоветских процессов были объективно непростыми, но на фоне государственных возможностей эти предприятия в конкурентной борьбе участвовали откровенно слабо.

В результате на рынок комфортно вышли чуть менее, чем 200 финансово-кредитных учреждений и мощная группа транспортно-логистических предприятий, отдельные из которых в лучших традициях агрессивного маркетинга прямо называли себя специализированными банками и почтой.

Последствия частной инициативы для государственного сектора известны.

В свою очередь живая природа ярко иллюстрирует, что чем больше размер организма, тем больше времени затрачивается на то, чтобы сигнал передался от рецепторов по нервам и была сформирована ответная реакция в виде действия.

Менеджмент как наука изучил и спроецировал подобное на деловую сферу, но практические задержки внедрения научных достижений в управленческую практику сферы около государственного управления оказались почти фатальными на фоне «стахановских» темпов развития конкурентов, особенно в период высокой доступности кредитных ресурсов.

При колоссальном проникновении и значительном восприятии клиентами Ощадбанк и Укрпочта существенно отстали в вопросах качества и внедрения современных услуг, которые бы отвечали потребностям современного общества.

Особенно хотелось бы отметить, что купить почтовую марку с оплатой банковской картой в Укрпочте невозможно вплоть до сегодняшнего дня!

Сильно запоздалые же управленческие реформы в Ощадбанке и Укрпочте обществом воспринялись в первую очередь как ребрендинг и долгожданный ремонт некоторых отделений, но не как качественно новая концепция предоставления услуг с государственными гарантиями надежности (к слову, вопросы гарантирования вкладов физических лиц в Ощадбанке – одно из важных конкурентных преимуществ, которое несколько ослабили перспективы аналогичных гарантий в почти государственном Привате).

На фоне открытия финансовых сервисов транспортными компаниями стало очевидно, что борьба за клиентов принимает угрожающий оборот и формировать более-менее приличные отчеты становится все сложнее, а тут на горизонте вполне реалистично сформировалась перспектива большой приватизации, из которой жизненно важно получить возможный максимум. Невольно всплывает в памяти понятие синергии.

Мировой опыт

С точки зрения оценки реальной эффективности государственного менеджмента (в первую очередь как собственника) необходимо принять во внимание, что идея объединения крупных монополистов или мимикрии под них не нова.

В мире достаточно примеров эффективного использования преимуществ обеих составляющих под одним брендом: Почтовый Банк Израиля, Postbank в Нидерландах, основанный почтой в 1968 году Girobank в Великобритании, Japan Post Holdings, Postbank в Германии, An Post в Ирландии.

Кстати, история почтового дела в соседней Польше еще в 16 веке была связана с итальянским банкирским домом. Опыт итальянской почты, которая предоставляет банковские и страховые услуги (составляют более половины оборота), изучают в России.

Ситуация в общем очевидна для любого ритейлера: сеть почтовых отделений – мощнейший канал очного распространения продуктов. Причем продуктов любых – банковская система Украины, например, значительную часть доходов в посткризисном периоде получает от реализации в т.ч. страховых услуг.

А учитывая тот факт, что подобного рода продажи в реалиях отечественного менталитета должны иметь какую-то материальную форму, сеть почтовых отделений, где есть живой контакт с клиентом, является просто-таки фантастически разветвленным каналом дистрибуции.

Перефразируя известный мультик про Малыша и Карлсона, можно риторически задуматься: «Представляю, что скажет АМКУ, НБУ», но об этом ниже.

Наши дни

Если вспомнить забытую ныне аббревиатуру АППБ, то окажется, что почтово-пенсионным себя начал называть и продержался в таком виде плоть до приобретения иностранной банковской группой один из крупнейших банков современной Украины.

В 2006 году идея объединения Почты и Ощадбанка, на пике развития финансовой системы, вышла в публичную плоскость.

А в недалеком прошлом Укрпочта уже задумалась о собственной банковской лицензии или даже покупке готового банка с лицензией, выбор которых на рынке в общем-то достаточен (а некоторые с такой целью когда-то и открывались). Юридические тонкости таких возможностей временно оставим в стороне.

Проблемные аспекты

Попытки Укрпочты понятны – ведь большинство сотрудников не обладают квалификацией «продажников», особенно в финансовой сфере.

Т.е. имея большую сеть, контакт с клиентом и государственно-положительный имидж использовать эти плюсы Укрпочта даже в случае получения банковской лицензии (или покупки ее с банком) сможет далеко не всегда. Банковские продукты слишком сложны и необычны для неподготовленных сотрудников почты, а в покупаемом банке продажников на всю страну не хватит даже если все они будут круглосуточно проводить повышение квалификации работников почты.

Массовая же замена сотрудников может создать дополнительное социально-экономическое напряжение в обществе и в т.ч. соответственное ухудшение восприятие конечного бренда.

Все это происходит на фоне того, что практически любой современный банк в графе своего сайта «О банке» традиционно заявляет, что является универсальным и оказывает все виды банковских услуг (хотя ряд услуг не оказываются толком ни в одном банке вообще — авт.) и различия зачастую в широком смысле сводятся к наличию банкоматов, онлайн банкинга, цвету логотипа и размеру сети. Последнее ниже будет рассмотрено детальнее.

Клиентоцентричность

Центральным элементом рассматриваемой ситуации является клиент. Здесь у почты явные проблемы. За короткий в историческом плане период почта полностью потеряла сегмент личной переписки по очевидным причинам развития технологий.

Заметной составляющей почтового оборота до недавнего времени оставались деловая переписка, судебные уведомления и подобное.

Но и эта часть работы с внедрением ЭЦП и электронного документооборота в судопроизводстве сильно просядет.

На возросший поток отправлений в виде посылок разного размера и подобного сегодня претендует далеко не одна Укрпочта.

Вопросы денежных переводов перетекают в банковский сектор. Около четверти доходов Укрпочты происходят из комиссионного вознаграждения за выплату пенсий, но только за 2016 год Ощадбанк привлек (т.е. перехватил у почты — авт.) более 600 тыс. получателей пенсий на карточные проекты. Отмечу, один Приватбанк обслуживает более 3 млн пенсионеров.

При этом вопросы безопасности доставки крупных сумм Укрпочтой не раз попадали в новости, в то время как инкассация того же Ощадбанка пользуется неплохим спросом у банков, которые таковой не имеют.

А с учетом того, что ПФУ планирует внедрение нового пенсионного удостоверения в виде банковской карточки, нетрудно спрогнозировать последствия для Укрпочты потери в этой части доходов и перспективную борьбу за клиента банковским сектором.

Хотя титульного исполнителя пенсионного удостоверения в виде банковской карты угадать не трудно (а это одновременно и поддержка проекта с регулярным обновлением баз данных и самих карт по срокам — авт.). С пенсионерами почта практически гарантированно теряет поток их коммунальных платежей, переводов и прочих ситуативных продаж.

Вместе с этим из около 30 тыс. населенных пунктов в Украине банковские услуги налажены примерно в 2 тыс. и текущая финансовая ситуация не слишком располагает к росту числа отделений, особенно в отдаленных и небольших населенных пунктах.

А вот Укрпочта располагает более чем 10 тыс. отделений, в т.ч. движимых и более чем 35 тыс. почтальонов, которые пользуются куда большим доверием населения, нежели банковские служащие.

Т.е. теоретически доступность современных банковских услуг должна возрасти, даже принимая во внимание тот факт, что многие услуги уходят в онлайн.

Одновременно будет технически и организационно обеспечена реализация концепции нового пенсионного удостоверения в сельской местности.

Монополия и приватизация

С этих позиций объединение может создать мощного участника рынка, который при должном менеджменте смог бы оптимизировать структуру затрат и быть конкурентоспособным как на почтовом, так и на рынке финансовых услуг. Но менеджмент этот будет, вероятнее всего, уже не государственный.

Ощадбанк концептуально подлежит приватизации. В сегодняшнем виде, в текущих рыночных условиях найти покупателя на него будет непросто, особенно при наличии также концептуально приватизируемого в будущем Приватбанка, который, как мы помним, имеет существенные (за исключением баланса) конкурентные преимущества как законченная и организованная структура.

Становиться автором внутреннего приватизационного каннибализма ввиду имиджевых рисков и последующей проблемы в виде угасающей Укрпочты не захочет никто. Поэтому концепция создания различных приватизационных преимуществ у конкурирующих структур не лишена логики. Да и вероятность получить чисто математически больше средств от приватизации в таком случае существенно возрастает.

Риски

Главными реципиентами рисков предполагаемого объединения и последующей приватизации можно назвать ту же категорию людей, которые опасались аналогичных процессов в Японии и Бразилии.

Так, если структура станет частной, то существует вероятность того, что филиальная сеть в отдаленных (насколько это понятие применимо к Японии — авт.) и малонаселенных пунктах может быть оптимизирована. Что лишит жителей таких мест доступа к современным банковским и почтовым услугам.

На рубеже тысячелетия немалой части жителей Бразилии приходилось преодолевать более 100 км для того, чтобы воспользоваться банковскими услугами.

Нечто аналогичное происходит сегодня с реорганизацией системы местных судов, которые укрупняются, тяготея к городам.

Второй категорией реципиентов рисков являются сотрудники сливаемых структур – часть будет переучена, а часть, вероятнее всего – уволена по сокращению.

Обозначенные вопросы однозначно требуют предварительного моделирования. При этом стоит отметить абсолютную реальность (с некоторыми юридическими оговорками, которые целевым образом могут быть урегулированы, практика есть — авт.) самой концепции и две основные позитивные перспективы для государства:

1. Слияние Укрпочты и Ощадбанка сможет заметно приблизить стремление НБУ к обезналичиванию экономики.

2. В случае (а вероятнее всего именно так и будет — авт.) приватизации итоговой структуры бюджет получит значительно больше приватизационных поступлений, которые в теории можно эффективно использовать на инфраструктурные, энергоэффективные и прочие проекты с долгосрочным эффектом и избавиться от сложных для качественного управления активов, выполнив обязательства перед внешними кредиторами.

Андрей Зинченко, доктор философии в области экономики, доцент кафедры финансов Национального университета судостроения, магистр государственного управления (MPA)