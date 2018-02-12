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Британия потеряет $348 млрд из-за Brexit

Британия потеряет $348 млрд из-за Brexit

По данным исследования платформы The Best for Britain Group, экономика Великобритании потеряет 348 миллиардов долларов в течение 15 лет, если выйдет из Евросоюза без торговой сделки с Брюсселем, — передает The Independent.

Так, прогнозы основаны на утечках правительственной информации. Согласно сценарию, если Лондону все же удастся добиться соглашения с Брюсселем о свободной торговле, падение ВВП Соединенного Королевства за 15 лет составит 181 млрд долларов. Если правительство королевства изменит позицию и сохранит членство Великобритании в таможенном союзе и едином европейском рынке, потери составят около 72 млрд долларов.

Глава The Best for Britain Group Марк Маллок-Браун отметил, что Brexit сильнее всего ударит по сферам здравоохранения, образования и социальных услуг королевства.

После заявления Лондона о том, что повторного референдума по Brexit не будет, Европейский союз утвердит требования для переходного периода, которым обяжет Великобританию жить по законам блока в течение почти двух лет после Brexit.

По материалам Hubs
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