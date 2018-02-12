Правительственные сайты США и Британии "заразили" кодом для майнинга криптовалют

Более 4200 правительственных сайтов США и Великобритании в воскресенье на несколько часов “заразили” кодом для майнинга криптовалют.
Об этом со ссылкой на News Register сообщает Reuters.
Отмечается, что более 4200 сайтов были заражены вредоносной версией приложения Browsealoud от британского производителя программного обеспечения Texthelp, который читает веб-страницы для людей с проблемами зрения.
Вредная версия Browsealoud запускала на зараженных компьютерах программное обеспечение для добычи криптовалюты Monero.
Американские и британские правоохранительные органы пока не комментируют информацию.
Компания Texthelp заявила, что отключила программу Browsealoud на время расследования.
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