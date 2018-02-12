Ученые предложили новую технологию добычи воды на Луне

Согласно данным предыдущих исследований, на Луне имеется вода, заключенная внутри промерзшего грунта спутника, в частности, на лунных полюсах. Космический институт Флориды подписал со специалистами Университета Центральной Флориды контракт на разработку технологии добычи воды на Луне.
Вода – важный ресурс для освоения космоса, поскольку ее можно химически разделить на водород и кислород, который затем можно использовать в качестве ракетного топлива. Возможность заправки ракет на Луне откроет перед человечеством новые горизонты и снизит стоимость полетов за пределы орбиты спутника.
В прошлом ученые уже предлагали начать разработку лунного грунта: при помощи тяжелого оборудования выкапывать из реголита ледяные блоки и вытапливать из них воду на поверхности. Однако у Фила Мецгера и Джули Бриссет, получивших контракт, есть другая идея. Они предлагают пробурить глубокие скважины, через которые будет нагнетаться тепло. Так можно растопить замерзшую в реголите воду, которая поднимется наверх в виде пара. Этот способ требует меньше оборудования, он более прост и надежен.
«Когда речь заходит о доставке грузов в космос, масса имеет значение», – считает Мецгер. С этим согласны представители United Launch Alliance, которые сочли такой метод вполне реалистичным и экономически выгодным. «Получение ракетного топлива на Луне может оказаться значительно дешевле, чем его перевозка с Земли с ее высокой гравитацией, – заявил Бернард Каттер, главный ученый компании United Launch Alliance. – Это, в свою очередь, позволит снизить стоимость полетов в 5 раз».
Главная проблема, стоящая сейчас перед учеными, – определить верную геометрию отверстий, чтобы увеличить объем нагреваемой зоны и время, в течение которого она будет сохранять тепло, пишет Moon Daily.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сейчас в мире недоедает 815 миллионов человек, — ООНВчера, 18:00 - 726 31
Американский экономист: ГПУ и СБУ рассматривают иностранные инвестиции как добычуВчера, 21:00 - 3044 16
Авиационный сектор потенциально может приносить 65 млрд грн6 ч. назад - 515 9
Первые волны автоматизации коснутся женщин, но мужчины пострадают больше. Аналитики объясняют почемуВчера, 15:00 - 3001 7
Табачный рынок Украины за год сократился на 8,2%9 ч. назад - 293 4
"Укрзализныцей" в Европу: куда и за сколько можно поехать поездомВчера, 14:00 - 3406 4
Американский экономист: ГПУ и СБУ рассматривают иностранные инвестиции как добычуВчера, 21:00 - 3044 16
Первые волны автоматизации коснутся женщин, но мужчины пострадают больше. Аналитики объясняют почемуВчера, 15:00 - 3001 7
Что ждать от курса на этой неделе?3 ч. назад - 2824
Владельцем ценных бумаг Microsoft, MHP, Kernel теперь может стать каждый украинец2 ч. назад - 2233 2
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанциюВчера, 15:10 - 536 1
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в СингапуреПозавчера, 15:10 - 654
Ученые Стэнфордского университета заявили о создании универсальной вакцины от рака09.02.2018, 15:10 - 2220 6
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)07.02.2018, 10:10 - 3252 15
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)06.02.2018, 15:10 - 3017
ВТБ БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Назвали ціну гектара землі після зняття мораторіюОбговорення статей