Ученые предложили новую технологию добычи воды на Луне

Согласно данным предыдущих исследований, на Луне имеется вода, заключенная внутри промерзшего грунта спутника, в частности, на лунных полюсах. Космический институт Флориды подписал со специалистами Университета Центральной Флориды контракт на разработку технологии добычи воды на Луне.

Вода – важный ресурс для освоения космоса, поскольку ее можно химически разделить на водород и кислород, который затем можно использовать в качестве ракетного топлива. Возможность заправки ракет на Луне откроет перед человечеством новые горизонты и снизит стоимость полетов за пределы орбиты спутника.

В прошлом ученые уже предлагали начать разработку лунного грунта: при помощи тяжелого оборудования выкапывать из реголита ледяные блоки и вытапливать из них воду на поверхности. Однако у Фила Мецгера и Джули Бриссет, получивших контракт, есть другая идея. Они предлагают пробурить глубокие скважины, через которые будет нагнетаться тепло. Так можно растопить замерзшую в реголите воду, которая поднимется наверх в виде пара. Этот способ требует меньше оборудования, он более прост и надежен.

«Когда речь заходит о доставке грузов в космос, масса имеет значение», – считает Мецгер. С этим согласны представители United Launch Alliance, которые сочли такой метод вполне реалистичным и экономически выгодным. «Получение ракетного топлива на Луне может оказаться значительно дешевле, чем его перевозка с Земли с ее высокой гравитацией, – заявил Бернард Каттер, главный ученый компании United Launch Alliance. – Это, в свою очередь, позволит снизить стоимость полетов в 5 раз».

Главная проблема, стоящая сейчас перед учеными, – определить верную геометрию отверстий, чтобы увеличить объем нагреваемой зоны и время, в течение которого она будет сохранять тепло, пишет Moon Daily.