Украина введёт электронные визы стоимостью $65 для граждан некоторых стран

В скором времени Украина намерена ввести электронную визу для всех стран, которые не входят в список государств миграционного риска. Об этом в одном из интервью заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Он добавил, что сейчас уменьшается количество виз, оформляемых в аэропортах, то есть Visa on arrival. А для стран миграционного риска остается оформление виз в посольствах, сейчас таких стран 70. При этом после внедрения электронных виз не планируется ликвидировать консульские пункты в аэропортах, такая опция сохранится. Сейчас ведутся работы по улучшению работы консулов в аэропортах. Планируется, что время ожидания не будет превышать одного часа даже в пиковые моменты.

Что касается электронной визы, то при её оформлении заявителю будет поступать виза на адрес электронной почты. После этого её нужно будет самостоятельно распечатать на принтере и предоставить на паспортном контроле. Просто загрузить в смартфон не получится – пограничникам нужна распечатка. В частности, поэтому на первом этапе и не будет уменьшаться количество сотрудников в аэропортах, чтобы они, например, помогли распечатать эту визу. Электронная виза будет только одноразовой, она будет выдаваться сроком до тридцати дней, её стоимость – $65. Оформлению многоразовых виз пока что мешает несогласованность позиций различных ведомств: МИД, СБУ и ГМС.