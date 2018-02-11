В Украине нарушителей экологии будут лишать права на спецводопользование

С 2018 года Госводагентство начнет отменять разрешения на спецводопользование недобросовестным предприятиям через суд.

Об этом во время отчета в Укринформе по результатам деятельности Государственного агентства водных ресурсов Украины в 2017 году заявила глава ведомства Ирина Овчаренко, сообщает корреспондент агентства.

«Общество вспоминает о реках только тогда, когда на них случаются загрязнения или чрезвычайная ситуация. В этом году Госводагентство под патронатом министра экологии начинает претензионно-исковую работу по отмене разрешений на спецводопользование недобросовестным предприятиям», – заявила глава агентства.

По ее словам, агентство уже обратилось в Административный суд по Понинковской картонно-бумажной фабрике, «которая является постоянным загрязнителем реки Хомора».