Новый глава Приватбанка рассказал, чем будет заниматься

Главная задача нового главы Приватбанка Петра Крумханзла – построение системы управления рисков и внедрение новой бизнес-модели.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Днепре.

Среди остальных задач Крумханзл назвал аудит всех процессов и изучение операционной деятельности банка, а также вопросов кибербезопасности.

“Кроме того, есть ряд вещей, шагов, которые мне надо сделать. Во-первых провести аудит всех процессов, узнать, как банк работает, и как сделать его еще лучше. Необходимо построить систему управления рисков с нуля”, – заявил Крумханзл.

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Также, новый глава правления Приватбанка не исключает привлечение в правление финучреждения своих бывших коллег.

“Не исключаю, что приведу своих коллег, специалистов, работающих в этой сфере. Почему? Потому что есть очень серьезные задачи, вопросы и эти вопросы должны решать люди мирового уровня”, – сказал он на пресс-конференции в Днепре в пятницу.