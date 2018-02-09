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Крупнейший дистрибьютор сигарет проиграл суд АМКУ об отмене штрафа в 431 млн гривен

Крупнейший дистрибьютор сигарет проиграл суд АМКУ об отмене штрафа в 431 млн гривен

Апелляционный хозяйственный суд Киева отказал дистрибьютору табачной продукции компании “Тедис Украина” в удовлетворении иска об отмене штрафа в размере 431 млн грн. Об этом сообщил глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев.

“Апелляционный хозяйственный суд принял решение в деле о злоупотреблении монопольным положением “Тедис” (Мегаполис) в пользу АМКУ”, — сообщил Терентьев на своей странице в Facebook.

Напомним, что АМКУ в конце 2016 года наложил на Tedis Ukraine штрафы в размере 431 млн грн за злоупотребление монопольным положением, однако компания обжаловала это решение в суде. 31 мая 2017 года Хозяйственный суд Киева отказал полностью в удовлетворении иска ООО “Тедис Украина” к АМКУ о признании недействительным штрафа на 431 млн грн.

По материалам Дело
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