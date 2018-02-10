Работа сверхурочно: как часто украинцы задерживаются на работе (опрос)

Согласно опросу Международного кадрового портала HeadHunter Украина, 40% респондентов ответили, что им приходится задерживаться несколько раз в неделю, пишет “Сегодня”.

В то же время 27% работают сверхурочно несколько раз в месяц. Ежедневно задерживаются 14% опрошенных. Несколько раз в год приходится оставаться на работе после окончания рабочего дня 6% работников. И лишь 13% респондентов никогда не задерживаются на работе.

Самая очевидная из объективных причин задержек на работе – производственная необходимость. Это может быть важный проект, работу над которым необходимо закончить к определенному сроку, или критическая ситуация, угрожающая увольнением сотруднику или ставящая под вопрос существование самой компании или какого-то отдела.

При этом часто сотрудник получает бонус или процент только после выполнения определенного объема работ.

Еще одной объективной причиной можно считать экономический кризис, когда многие боятся потерять работу. Задерживаясь, сотрудник как бы “добавляет себе цену”, показывая преданность компании.

Стоить отметить и отсутствие личного пространства в офисах типа open space. Там поздний вечер или раннее утро – это время, когда можно работать, не отвлекаясь на звонки, разговоры и треск клавиатур коллег. К тому же некоторых работников может отвлекать само наличие коллег на расстоянии вытянутой руки, а часть рабочего времени может уходить на кофе и перекусы, поэтому наверстывать приходится в нерабочее время. Хотя многое зависит от умения концентрироваться на задачах, распределять время, выстраивать рабочую коммуникацию.