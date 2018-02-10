Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 433 0

Работа сверхурочно: как часто украинцы задерживаются на работе (опрос)

Работа сверхурочно: как часто украинцы задерживаются на работе (опрос)

Согласно опросу Международного кадрового портала HeadHunter Украина, 40% респондентов ответили, что им приходится задерживаться несколько раз в неделю, пишет “Сегодня”.

В то же время 27% работают сверхурочно несколько раз в месяц. Ежедневно задерживаются 14% опрошенных. Несколько раз в год приходится оставаться на работе после окончания рабочего дня 6% работников. И лишь 13% респондентов никогда не задерживаются на работе.

Самая очевидная из объективных причин задержек на работе – производственная необходимость. Это может быть важный проект, работу над которым необходимо закончить к определенному сроку, или критическая ситуация, угрожающая увольнением сотруднику или ставящая под вопрос существование самой компании или какого-то отдела.

При этом часто сотрудник получает бонус или процент только после выполнения определенного объема работ.

Еще одной объективной причиной можно считать экономический кризис, когда многие боятся потерять работу. Задерживаясь, сотрудник как бы “добавляет себе цену”, показывая преданность компании.

Стоить отметить и отсутствие личного пространства в офисах типа open space. Там поздний вечер или раннее утро – это время, когда можно работать, не отвлекаясь на звонки, разговоры и треск клавиатур коллег. К тому же некоторых работников может отвлекать само наличие коллег на расстоянии вытянутой руки, а часть рабочего времени может уходить на кофе и перекусы, поэтому наверстывать приходится в нерабочее время. Хотя многое зависит от умения концентрироваться на задачах, распределять время, выстраивать рабочую коммуникацию.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018