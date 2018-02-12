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Названы города с самыми длинными пробками (инфографика)

Названы города с самыми длинными пробками (инфографика)

Американская компания INRIX, занимающаяся транспортной аналитикой, опубликовала рейтинг городов по продолжительности пробок.

Показатель, который влиял на место в рейтинге – среднее количество часов в год, которое автомобилист тратить на стояние в заторах.

На первом месте – Лос-Анджелес, который удерживает свое сомнительное первенство уже несколько лет подряд. В этом американском городе каждый автомобилист в среднем проводит 102 часа в год в ожидании улучшения трафика.

На втором месте – Москва. Удивляет также наличие в первой десятке двух далеко не самых крупных российских городов – Магнитогорска с населением около 420 тысяч и совершенно небольшой (около 80 тысяч) Юрги, ведь остальные города в этом грустном ТОПе имеют население в несколько миллионов.

Украинские города в этот рейтинг не попали, но радоваться рано – по нашей стране у INRIX вовсе нет данных. А вот данные Национального транспортного университета Украины вгоняют в шок – по их расчетам, киевляне проводят в пробках аж 350 часов в год.

По материалам autocentre.ua
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