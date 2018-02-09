По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Продам USD” больше, чем “Куплю” (54,122 млн и 51,027 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 40). Максимальный курс продажи доллара 27,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,17-27,27 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 95 активных заявок по доллару на сумму более 75,149 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,3000 – 2 000

27,2800 – 15 000

27,2700 – 17 770

27,2700 – 15 000

27,2500 – 10 000

27,2500 – 5 000

27,2300 – 10 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,0000 – 55 001

27,2300 – 4 000

27,2400 – 10 000

27,2400 – 2 000

27,2500 – 50 000

27,2500 – 700

27,2500 – 120 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.3217

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.2222

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.