По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Продам USD” больше, чем “Куплю” (54,122 млн и 51,027 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 40). Максимальный курс продажи доллара 27,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,17-27,27 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на
На текущее время в Сервисе присутствует 95 активных заявок по доллару на сумму более 75,149 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,3000 – 2 000
27,2800 – 15 000
27,2700 – 17 770
27,2700 – 15 000
27,2500 – 10 000
27,2500 – 5 000
27,2300 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,0000 – 55 001
27,2300 – 4 000
27,2400 – 10 000
27,2400 – 2 000
27,2500 – 50 000
27,2500 – 700
27,2500 – 120 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.3217
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.2222
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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