Работающим украинцам увеличили размер налоговой социальной льготы

В 2018 году сумма налоговой социальной льготы выросла до 881 грн. В 2017 году она была на уровне 800 грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС. «Размер налоговой льготы составляет 50% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в расчете на месяц), установленного на 1 января отчетного налогового года. В 2018 году эта сумма выросла до 881 грн. (50% от 1762 грн. прожиточного минимума по состоянию на 1 января 2018 года)», – говорится в сообщении.

Налоговая льгота позволяет уменьшить начисленную месячную сумму зарплаты на сумму налоговой социальной льготы. То есть, из суммы начисленной зарплаты высчитывается сумма налоговой социальной льготы, а уже после этого зарплата облагается налогом на доходы физических лиц.

«И важнейшее условие: налоговая социальная льгота применяется к заработной плате, если ее размер не превышает сумму, равную сумме месячного прожиточного минимума, умноженной на 1,4 и округленной до 10 грн. В 2018 году сумма ограничения составляет 2470 грн», – отметили в ГФС.

Родителям, имеющим двух и более детей, налоговая льгота предоставляется на каждого ребенка. При этом для одного из родителей предельный размер заработной платы, который дает право на льготу, увеличивается в зависимости от количества детей в возрасте до 18 лет. Например, если в семье двое детей, то льгота уже будет составлять 1762 грн. (881 грн. на каждого ребенка), а размер дохода для ее получения возрастает до 4940 грн. (по 2470 грн. на каждого ребенка). Право на налоговую социальную льготу имеют оба родителя.