Уже не один: НБУ объяснил пристальное внимание к частным клиентам «Привата»

В рамках проверки информации, которую предоставило Нацбанку детективное агентство Kroll, регулятор направил Приватбанку 6 тыс. запросов, потребовав предоставить данные по картам частных клиентов финучреждения.

Такие данные озвучила замглавы НБУ Катерина Рожкова в ходе пресс-брифинга 9 февраля. По ее словам, все запросы имели целью подтвердить или опровергнуть результаты расследования Kroll.

Вместе с тем, она не пояснила, как само агентство могло заподозрить признаки незаконных операций, не имея соответствующих данных. При этом она обозначила, что из 6 тыс. запросов регулятор выявил операции примерно 50 близких к экс-руководству Приватбанка лиц.

«Например, мы идентифицировали такую операцию: одно физлицо, используя карту Приватбанка оплачивало игру в казино за границей за счет кредитных средств. Причем кредит гасился различными физлицами на территории Украины, подтвержденных доходов которых было недостаточно для осуществления таких операций. Сумма их составила 622 млн. грн», – пояснила замглавы Нацбанка.

Комментируя запрос НБУ к руководству Приватбанка относительно транзакций топ-менеджеров, журналистов и ведущих телеканала 1+1, Рожкова разделила возмущение общественности. Правда, раздосадована она была вовсе не самим фактом запроса, а тем, что его детали стали достоянием общественности.

«Есть банковская тайна, это все должны понимать. Все что мы делаем под этим грифом, направлено как раз на то, чтобы не допустить манипуляций. Мы все вчера узнали об этом из прессы. Как это вообще могло попасть в публичную плоскость? Конечно, мы проведем расследование, будем искать того, кто допустил утечку. И вообще, у меня есть сомнения – документ не завизирован и выглядит, как черновик», – путанно объяснила Катерина Рожкова.

Вместе с тем, она отметила, что проведение такого рода проверок является одной из функций НБУ. Они призваны защитить честных граждан и предотвратить мошенничество и незаконный вывод средств. Она пообещала, что проверки будут осуществляться и впредь.