Tesla, которую запустил Маск, внесли в каталог спутников

Космическое командование ВВС США внесло автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос на ракете Falcon Heavy, в перечень спутников.
Об этом сообщает platfor.ma.
6 февраля SpaсeX запустила на орбиту красный автомобиль Tesla Roadster. Машина выполняла роль полезной нагрузки на ракете-носителе Falcon Heavy, которую в компании называют самой мощной в мире.
Falcon Heavy может выводить на низкую орбиту 64 тонны груза на траекторию к Луне – 16 тонн, а к Марсу – 14 тонн.
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Космическое командование ВВС США внесло автомобиль в перечень спутников.
На это обратил внимание ученый из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл. Он опубликовал в Twitter скриншот списка, в котором машина значится под последним, 43205-м номером.
“Да, мы добавили Tesla Roadster в каталог спутников”, – подтвердили в космическом командовании.
Сотрудники ведомства уточнили, что они могут отслеживать автомобиль с помощью радаров и телескопов, как и другие объекты.
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