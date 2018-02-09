Tesla, которую запустил Маск, внесли в каталог спутников

Космическое командование ВВС США внесло автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос на ракете Falcon Heavy, в перечень спутников.

Об этом сообщает platfor.ma.

6 февраля SpaсeX запустила на орбиту красный автомобиль Tesla Roadster. Машина выполняла роль полезной нагрузки на ракете-носителе Falcon Heavy, которую в компании называют самой мощной в мире.

Falcon Heavy может выводить на низкую орбиту 64 тонны груза на траекторию к Луне – 16 тонн, а к Марсу – 14 тонн.

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Космическое командование ВВС США внесло автомобиль в перечень спутников.

На это обратил внимание ученый из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл. Он опубликовал в Twitter скриншот списка, в котором машина значится под последним, 43205-м номером.

“Да, мы добавили Tesla Roadster в каталог спутников”, – подтвердили в космическом командовании.

Сотрудники ведомства уточнили, что они могут отслеживать автомобиль с помощью радаров и телескопов, как и другие объекты.