Неймар зарабатывает полмиллиона за один пост в Instagram

Компания Blinkfire провела исследование, чтобы оценить доход форварда “ПСЖ” Неймара от рекламы в соцсетях.

Как сообщает “Сегодня” со ссылкой на Le Figaro, стоимость одной публикации в Instagram Неймара – 459 тысяч евро. У 26-летнего бразильца больше 89 миллионов подписчиков в Instagram, 60 миллионов – в Facebook, 37 миллионов – в Twitter.

Отметим, что самым популярным футболистом в Instagram является Криштиану Роналду – у португальца 120 миллионов подписчиков.

Напомним, что прошлым летом “ПСЖ” за 222 миллиона евро купил Неймара у “Барселоны”. Бразилец стал самым дорогим футболистом в истории, побив рекорд полузащитника “МЮ” Поля Погба в два раза.

Также Неймар хочет отсудить у “Барселоны” 30 миллионов евро. Бразилец требует у своего бывшего клуба бонус за продление контракта. Каталонцы в свою очередь подают встречный иск в надежде взыскать с игрока компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Справка Finance.ua:

В 2017 году клубы потратили рекордные 6,3 миллиарда долларов на трансферы.