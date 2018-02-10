Неймар зарабатывает полмиллиона за один пост в Instagram

Компания Blinkfire провела исследование, чтобы оценить доход форварда “ПСЖ” Неймара от рекламы в соцсетях.
Как
Отметим, что самым популярным футболистом в Instagram является Криштиану Роналду – у португальца 120 миллионов подписчиков.
Напомним, что прошлым летом “ПСЖ” за 222 миллиона евро купил Неймара у “Барселоны”. Бразилец стал самым дорогим футболистом в истории, побив рекорд полузащитника “МЮ” Поля Погба в два раза.
Также Неймар хочет отсудить у “Барселоны” 30 миллионов евро. Бразилец требует у своего бывшего клуба бонус за продление контракта. Каталонцы в свою очередь подают встречный иск в надежде взыскать с игрока компенсацию за досрочное расторжение контракта.
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