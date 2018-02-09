Черновецкий готов погасить долг Данилюка перед налоговой

Бывший глава КГГА Леонид Черновецкий заявил, что готов заплатить 517 тыс. грн, которые министр финансов А. Данилюк задолжал налоговой инспекции.
Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
“И если продажная Фемида за его принципиальность начисляет ему штраф, который порядочный чиновник не в силах заплатить, я готов это сделать за него! Если он примет мои деньги, конечно!”, – заявил бывший мэр Киева.
Отметим, что ранее министр финансов подал в суд на государственную фискальную службу из-за результатов налоговой проверки, после которой сумма начислений по налогу на доходы физлиц составила 517 тыс. грн.
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