Японский и китайский фондовые рынки упали вслед за США

На фоне нового падения фондового рынка США, упали котировки на японской, а потом и на китайской фондовых биржах.
Так, японский индекс Nikkei снизился на 2,32% (508, 24 пункта) и составил 21382,62 пункта.
Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 4,05% (132,2 пункта), Hang Seng – на 3,51% (1070,22 пункта).
Отметим, накануне в США второй раз за неделю обвалились фондовые индексы.
Так, промышленный индекс Dow Jones, который отражает биржевой курс ценных бумаг 30 крупнейших американских компаний, рухнул на 4,15%, потеряв 1032 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 3,9% — упав до 6777,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 3,75% — до 2581,08 пункта.
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