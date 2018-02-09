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Японский и китайский фондовые рынки упали вслед за США

Японский и китайский фондовые рынки упали вслед за США

На фоне нового падения фондового рынка США, упали котировки на японской, а потом и на китайской фондовых биржах.

Так, японский индекс Nikkei снизился на 2,32% (508, 24 пункта) и составил 21382,62 пункта.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 4,05% (132,2 пункта), Hang Seng – на 3,51% (1070,22 пункта).

Отметим, накануне в США второй раз за неделю обвалились фондовые индексы.

Так, промышленный индекс Dow Jones, который отражает биржевой курс ценных бумаг 30 крупнейших американских компаний, рухнул на 4,15%, потеряв 1032 пункта.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 3,9% — упав до 6777,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 3,75% — до 2581,08 пункта.

По материалам Економічна Правда
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