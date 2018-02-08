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В Украине контрактникам будут компенсировать аренду жилья

В Украине контрактникам будут компенсировать аренду жилья

Сегодня парламент принял за основу и в целом законопроект № 5027, которым вводятся компенсации военнослужащим-контрактникам рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава за аренду жилья.

«За» проголосовали 230 нардепов при минимально необходимых 226 голосах.

Сообщается, что компенсации будут оформляться, если военнослужащих не могут поселить в общежитиях или казармах. Средства на эти цели планируют выделить за счет снижения расходов на содержание органов исполнительной власти.

«В настоящее время законодательством предусмотрена компенсация только для военнослужащих-контрактников офицерского состава и курсантов вузов, а военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава вынуждены решать жилищный вопрос за собственный счет», – отмечается в пояснительной записке к документу.

Ранее мы писали о том, что в Вооруженные силы Украины на службу по контракту в 2017 году поступили более 30 тыс. украинцев.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет глава государства, и текст документа будет опубликован в официальной прессе.

По материалам Сегодня
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