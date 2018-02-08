МИД: Киев не дает оснований для приостановки безвиза с ЕС

Украина пока не дает Брюсселю оснований для приостановки действия безвизового режима с Евросоюзом. Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. В частности, что за время действия безвиза не наблюдалось роста случаев отказа во въезде на границе, роста числа нелегалов на территории ЕС, а также увеличения количества просителей убежища из Украины.
“Следующий критерий – снижение уровня сотрудничества страны с ЕС в сфере реадмиссии, здесь у нас тоже порядок. Еще один триггер – рост рисков для общественного порядка или внутренней безопасности государства-члена, в частности, существенный рост количества тяжких преступлений или террористических преступлений в третьей стране, то есть в нашем случае – в Украине. Здесь, надеюсь, также угроз не будет”, – отметил Погорельцев.
В то же время он упомянул о последнем критерии – отходе третьего государства от критериев, в результате выполнения которых было введен безвизовый режим.
По словам чиновника, МИД сейчас усердно работает над введением безвизового режима со странами так называемого шенгенского “белого списка” – с теми, чьи граждане имеют право безвизового въезда в Евросоюз.
“Мы рассчитываем на результат в ближайшее время. Мы делаем все возможное, чтобы достичь “цифры 100”, которую назвал президент – то есть чтобы украинцы с биометрическими паспортами смогли путешествовать без виз в 100 стран мира. И этого реально достичь”, – отметил Погорельцев.
В частности, ведутся переговоры с государствами Персидского залива – это Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия.
Кроме того, по его словам, МИД ставит целью взаимную отмену визовых требований с Колумбией, Уругваем и Перу. “Есть проекты соглашения о безвизе с Багамскими островами, Вануату, Кирибати, Маршалловыми островами, Палау, Самоа, Соломоновыми островами, Тринидадом и Тобаго. Из государств, больших по размеру – Мексика, Таиланд”, – добавил дипломат.
Одновременно оно уточнил, что не во всех случаях речь идет именно о безвизе. Например, с Катаром речь идет о варианте получения визы по прибытии, в аэропорту.
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