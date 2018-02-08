НБУ останавливает продажу 3-месячных депсертификатов

С 12 февраля Национальный банк приостанавливает размещение депозитных сертификатов со сроком погашения 3 месяца с учетом возврата Министерства финансов на внутренний рынок краткосрочного госдолга.

Регулятор напоминает, что возобновил размещение 3-месячных депозитных сертификатов в сентябре 2017 года, поскольку на то время Минфин не осуществлял размещения 3-месячных ОВГЗ, а сроки сделок на межбанковском кредитном рынке обычно не превышают две недели, и, как следствие, формирование стоимости 3-месячных гривневых ресурсов не происходило.

“Это усложняло процесс ценообразования для других инструментов, в том числе валютных форвардов. Зато, восстановление размещения 3-месячных депозитных сертификатов способствовало формированию кривой доходности и повышению эффективности трансмиссионного механизма монетарной политики НБУ”, – говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что сегодня на денежно-кредитном рынке есть и другие индикаторы стоимости 3-месячных гривневых ресурсов и, соответственно, формирование кривой доходности на соответствующем отрезке может происходить и без размещения 3-месячных депсертификатов НБУ.

“Во-первых, Минфин регулярно размещает 3-месячные ОВГЗ. Во-вторых, сейчас в обращении уже находится большое количество ОВГЗ с короткими сроками погашения (объем таких ценных бумаг со сроком погашения до 3 месяцев составляет 14,4 млрд грн). Соответственно, у участников рынка достаточно инструментов для торговли, и они регулярно заключают сделки с ОВГЗ сроком погашения до 3 месяцев на вторичном рынке”, – отметили в НБУ.

Вместе с тем Нацбанк не исключает возможности возвращения к размещению 3-месячных депсертификатов в случае, если ситуация изменится, и это будет необходимым для повышения эффективности трансмиссионного механизма монетарной политики НБУ.