В Кабмине уверены, что найдут деньги под «минималку» в 4,1 тыс. грн

«Программа минимум» Кабинета министров на 2018 год относительно роста социальных стандартов в Украине – увеличение размера прожиточного минимума на 10-12%, — заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Он напомнил, что такой прирост суммы прожиточного минимума заложен в Государственном бюджете на текущий год.

«В Госбюджете-2018 зафиксирована наша «программа минимум»: за год прожиточный минимум вырастет на 10-12%, а от него зависит более 80 видов социальных выплат», — цитирует чиновника его пресс-служба.

Розенко также отметил дальнейший рост заработных плат в течение года. «В 2017 г. власти решились на серьезный шаг — одномоментное повышение «минималки» более чем вдвое — до 3200 грн. В этом году мы пошли еще дальше, подняв с 1 января 2018 г. минимальную зарплату на 17%, до 3723 грн, на 25% повысили зарплаты учителям, в ходе медицинской реформы произойдет рост зарплат врачей», — отметил вице-премьер-министр.

По его словам, по итогам первого квартала текущего года правительство рассмотрит и возможность очередного повышения минимальной зарплаты. «При рассмотрении Госбюджета-2018 Президент Украины предложил по итогам первого квартала рассмотреть вопрос увеличения минимальной зарплаты до 4100 грн. Я поддерживаю эту идею и убежден, что у нас для этого есть все возможности», — подчеркнул он и добавил, что средняя заработная плата в октябре-ноябре 2018 г. может превысить 10 тысяч гривен.