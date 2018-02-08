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Илон Маск рассказал о планах после Falcon

Илон Маск рассказал о планах после Falcon

После запуска Falcon Heavy Маск планирует сфокусироваться на Big Falcon Rocket.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции после успешного запуска Falcon Heavy.

Ранее, по словам Маска, на Falcon Heavy возлагали более большие надежды. Но теперь команда SpaceX планирует перевести все силы на разработку Big Falcon Rocket.

Маск рассказал, что “если повезет”, в следующем году проведут серию вертикальных взлетов и посадок BFR на небольшую высоту.

Полноценный тестовый полет корабль сможет осуществить до 2021-2022 года.

BFR (также известна как Big Fucking Rocket (чертовски большая ракета)) – это корабль, с помощью которого Маск планировал перевезти людей на Марс.

По материалам Економічна Правда
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