Изменили правила приема детей в школу: что ждет украинцев

В Украине в этом году изменили порядок приема в первый класс.

По новому закону, за каждой школой закрепят определенную территорию, жители которой после достижения 6-летнего возраста гарантированно получают место.

Нововведения придумали, чтобы поровну распределить нагрузку на учебные заведения и отдельные классы.

Информация о “привязке” школ к определенным адресам станет доступной в марте 2018 года, а ознакомиться с ней можно будет в учебном заведении, в управлениях образования или на сайте.

“Минобразования сейчас работает над новыми условиями зачисления детей, поэтому некоторые положения еще не прописаны. Сейчас известно, что закрепленная школа будет одна, а не две-три близкие. Также, возможно, упростят зачисления в школу, если там уже учатся старшие брат или сестра ребенка. Однако пока это разговоры на уровне МОН. Для детей с особыми потребностями будет отдельная процедура. Что касается льготных категорий, пока сложно сказать. Но я сомневаюсь, что для них будут отдельные условия зачисления”, – говорит соавтор нового закона, аналитик центра CEDOS Ирина Когут.

Новый закон предусматривает, что в течение 5 лет школы изменят уставы и станут отвечать трем предусмотренным типам учебных заведений – начальной школе, гимназии (5-9 классы) и лицею (10-12 классы).

“В начальную не будет отбора, по гимназии пока не определено, но, вероятно, тоже не будет. По лицею отбор возможен, но какова процедура – тоже не определено пока. Учреждения смогут существовать как объединение начальной школы, гимназии и лицея или в других конфигурациях, но лицеи будут существовать отдельно”, – говорит Ирина Когут.