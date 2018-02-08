По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (60,584 млн и 80,596 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (83 и 46). Максимальный курс продажи доллара 27,55 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,40-27,41 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 129 активных заявок по доллару на сумму более 141, 180 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,4000 – 50027,4000 – 80027,3500 – 10 00027,3500 – 2 00027,3500 – 10 00027,3500 – 6 00027,3300 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,2900 – 100 000

27,3000 – 5 000

27,3000 – 120 000

27,3000 – 10 000

27,3000 – 4 000

27,3000 – 1 000

27,3000 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.3870

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.256



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.