По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (60,584 млн и 80,596 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (83 и 46). Максимальный курс продажи доллара 27,55 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,40-27,41 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на
На текущее время в Сервисе присутствует 129 активных заявок по доллару на сумму более 141, 180 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,2900 – 100 000
27,3000 – 5 000
27,3000 – 120 000
27,3000 – 10 000
27,3000 – 4 000
27,3000 – 1 000
27,3000 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.3870
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.256
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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