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Омелян рассказал, когда ЕС откроет небо для украинской авиации

Омелян рассказал, когда ЕС откроет небо для украинской авиации

Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассчитывает услышать от европейских партнеров окончательный срок подписания соглашения об «Открытом небе» с ЕС 20 февраля. На эту дату назначено проведение транспортного диалога Украина-ЕС, рассказал политик на встрече с журналистами в четверг, 8 февраля.

По словам министра, в настоящий момент европейским требованиям в Украине отвечают только два аэровокзала: Львовский и международный аэропорт Борисполь. А приоритетной задачей министерство видит для себя реконструкцию существующих полос, а не ремонт самих зданий.

«Пока в наших планах подготовка аэропортов, а именно взлетных полос – они в приоритете. Терминалы пока не так важны в этом плане. Сейчас начали ремонт полосы в Одесском аэропорту. В ближайших планах – полосы в Днепре», – добавил Омелян.

При этом министр утверждает, что в результате подписания соглашения цены на авиаперелеты для украинцев должны снизиться, а пассажиропоток вырастет минимум на четверть.

Напомним, что подписание соглашения об открытом небе с ЕС тянется еще с 2013 года.

По материалам УБР
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