Омелян рассказал, когда ЕС откроет небо для украинской авиации

Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассчитывает услышать от европейских партнеров окончательный срок подписания соглашения об «Открытом небе» с ЕС 20 февраля. На эту дату назначено проведение транспортного диалога Украина-ЕС, рассказал политик на встрече с журналистами в четверг, 8 февраля.

По словам министра, в настоящий момент европейским требованиям в Украине отвечают только два аэровокзала: Львовский и международный аэропорт Борисполь. А приоритетной задачей министерство видит для себя реконструкцию существующих полос, а не ремонт самих зданий.

«Пока в наших планах подготовка аэропортов, а именно взлетных полос – они в приоритете. Терминалы пока не так важны в этом плане. Сейчас начали ремонт полосы в Одесском аэропорту. В ближайших планах – полосы в Днепре», – добавил Омелян.

При этом министр утверждает, что в результате подписания соглашения цены на авиаперелеты для украинцев должны снизиться, а пассажиропоток вырастет минимум на четверть.

Напомним, что подписание соглашения об открытом небе с ЕС тянется еще с 2013 года.