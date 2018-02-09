Омелян рассказал, когда ЕС откроет небо для украинской авиации

Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассчитывает услышать от европейских партнеров окончательный срок подписания соглашения об «Открытом небе» с ЕС 20 февраля. На эту дату назначено проведение транспортного диалога Украина-ЕС, рассказал политик на встрече с журналистами в четверг, 8 февраля.
По словам министра, в настоящий момент европейским требованиям в Украине отвечают только два аэровокзала: Львовский и международный аэропорт Борисполь. А приоритетной задачей министерство видит для себя реконструкцию существующих полос, а не ремонт самих зданий.
«Пока в наших планах подготовка аэропортов, а именно взлетных полос – они в приоритете. Терминалы пока не так важны в этом плане. Сейчас начали ремонт полосы в Одесском аэропорту. В ближайших планах – полосы в Днепре», – добавил Омелян.
При этом министр утверждает, что в результате подписания соглашения цены на авиаперелеты для украинцев должны снизиться, а пассажиропоток вырастет минимум на четверть.
Напомним, что подписание соглашения об открытом небе с ЕС тянется еще с 2013 года.
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