Назвали цену гектара земли после снятия моратория

После снятия моратория на продажу земли гектар сельскохозяйственного назначения будет стоить $ 2,5 тыс. Это около 70 тыс. грн.

“В случае снятия моратория продать земельные паи намерены около 10,4% владельцев. Это означает, что предложение на рынке земель может составлять 1,5-2,8 миллионов гектаров сельхозугодий”, – заявила заведующая отделом земельных отношений и природопользования Института аграрной экономики Ольга Ходаковская.

Она подчеркнула, что треть землепользователей сможет приобрести землю по цене не более $ 500 – 13,5 тыс. грн за га.

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“Еще 22,2% способны предложить около $ 1000 за гектар. Очевидно желание землепользователей, чтобы процесс внедрения рыночного оборота дополнялся механизмом льготного кредитования и рассрочки платежа”, – добавила Ходаковская.

Доля тех, кто считает, что может купить землю сельхозназначения по цене $ 2 тыс. за га, составляет 10,7%.