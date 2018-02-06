Василий Голян: что изменит передача земельных активов в Украине?

Земельные ресурсы выступают важным фактором укрепления финансовой самодостаточности территориальных громад, особенно в условиях углубления децентрализации и реформы местного самоуправления.

Объединение территориальных громад создает благоприятные предпосылки для роста доходов местных бюджетов путем усовершенствования администрирования земельных платежей, укрупнения коммунальных земельных активов и их рационального использования путем предоставления в пользование субъектам предпринимательской деятельности.

Недавнее распоряжение Кабинета Министров Украины о передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность объединенных территориальных громад значительно расширяет базу взыскания местных налогов и увеличивает возможности местного самоуправления в части получения доходов местных бюджетов от операций с капиталом.

Фактически объединенным территориальным громадам должны передать 760 тыс. га земель государственной собственности за пределами населенных пунктов.

Начало процесса передачи земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в собственность объединенных территориальных громад фактически является первой ласточкой в части расширения налоговой базы наполнения местных бюджетов созданных заново громад базового уровня.

Но в контексте евроинтеграционных стремлений Украины вызывает беспокойство такая дискриминационная норма как передача земель за пределами населенных пунктов только объединенным территориальным громадам, ведь в Украине есть много громад, представители которых выступают категорически против объединения с другими громадами, как правило, теми, которые не отличаются высоким уровнем фискальной самодостаточности.

Даже нынешний чрезвычайно суженный институциональный «люфт» пользования и распоряжения земельными коммунальными активами и пользования землями в целом в пределах и за пределами населенных пунктов обеспечил в 2017 году 12% удельный вес платы за землю и поступлений средств от продажи земли в структуре общих доходов местных бюджетов без учета межбюджетных трансфертов.

Плата за землю (земельный налог и арендная плата за землю — ред.) выступала и выступает одной из основных составляющих налоговых поступлений в местные бюджеты.

В 2007 году удельный вес платы за землю в структуре налоговых поступлений в местные бюджеты составил 8,7%, в 2015 – 12,2%, а в 2017 – 13,1%.

Рост удельного веса платы за землю в налоговых поступлениях в местные бюджеты в 2015 и 2017 годах связан с тем, что в связи с прекращением действия Закона Украины «О плате за землю» и ликвидацией фиксированного сельскохозяйственного налога, значительно расширилась база взыскания земельных платежей.

Свою положительную роль сыграло отнесение платы за землю в категорию «местные налоги», что определенным образом повлияло на результативность администрирования земельного налога и арендной платы за землю.

Также одной из основных составляющих доходов местных бюджетов от операций с капиталом являются поступления средств от продажи земли. В 2007 году удельный вес поступлений средств от продажи земли в доходах местных бюджетов от операций с капиталом составил 61,9%, в 2015 – 55,6%, в 2017 – 70,5%.

Несмотря на значительное уменьшение поступлений средств от продажи земли в местные бюджеты в последние годы, удельный вес этих поступлений в структуре доходов местных бюджетов от операций с капиталом даже возрос.

То есть уменьшение объемов поступлений средств от продажи земли влечет за собой и уменьшение в целом доходов от операций с капиталом.

Если в динамике поступлений земельного налога и арендной платы за землю в 2007-2017 гг. в целом наблюдается восходящая тенденция, то в динамике поступлений средств от продажи земли в местные бюджеты прослеживается обратная тенденция, как в номинальном выражении, так и в сопоставимых ценах.

В частности, в 2017 году поступления земельного налога в местные бюджеты по сравнению с 2007 годом увеличились в 5,6 раза, арендной платы за землю – в 7,6 раза (см. рис. 1).

Это связано с тем, что за анализируемый период неоднократно проводилась индексация нормативной денежной оценки соответствующих категорий земель, а также повышалась ставка арендной платы, что и привело к номинальному росту поступлений земельного налога и арендной платы в местные бюджеты в разы.

Зато в 2017 году по сравнению с 2007 годом объем поступлений средств от продажи земли в местные бюджеты в номинальном выражении уменьшился в 2,2 раза, в сопоставимых ценах – в 11,5 раза (см. рис. 2).

Динамика поступлений средств от продажи земли в местные бюджеты в 2007-2017 гг. свидетельствует, что наиболее ликвидные земельные активы были проданы еще до 2009 года.

Рост объемов поступлений средств от продажи земли в местные бюджеты в 2017 году по сравнению с 2016 годом связан с положительным влиянием укрупнения территориальных громад на деловой климат, что и вызвало активизацию процессов покупки земли в населенных пунктах.

Представители центрального органа исполнительной власти, ответственного за осуществление земельной реформы, обещают годовую инвентаризацию этих земель, что может в итоге растянуть процесс передачи названных земельных активов объединенным территориальным громадам на неопределенный срок. Тем более, что такая практика в Украине уже существует. Чего стоит неоднократная пролонгация моратория на свободный оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Если все же анонсированная Владимиром Гройсманом передача объединенным территориальным громадам земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в ближайшее время состоится, то эти громады получат потенциальную возможность увеличить поступления в свои бюджеты.

Это случится вследствие роста поступлений земельного налога и арендной платы за землю, а также за счет увеличения доходов от операций с капиталом в части продажи прав на земельные участки.

Рост поступлений произойдет за счет усовершенствования процесса идентификации базы взимания платы за землю.

Передача земель за пределами населенных пунктов в собственность объединенных территориальных громад ликвидирует распространенный синдром бесхозности на отдельные площади земель, а также будет способствовать более эффективному использованию этих земель путем предоставления в аренду субъектам предпринимательской деятельности.

Василий Голян, директор Европейского аналитического центра