НАБУ предотвратило хищение 2 миллиардов, из них 1,5 — в энергетике

По результатам расследований Национального антикоррупционного бюро прямое возмещение убытков государству составило более 250 млн грн, а также удалось предотвратить хищение почти 2 млрд грн.
Об этом заявил директор НАБУ Украины Артем Сытник.
“С момента начала расследования благодаря работе детективов и прокуроров возмещено убытков на сумму свыше 250 млн грн. Это — прямое возмещение в ходе расследований. Из них 177 млн грн в 2017 году”, – сказал он.
По словам Сытника, это “только начало”, поскольку постоянно растет количество переданных в суд дел, по которым арестовано имущество, заблокированы средства, поэтому при условии принятия обвинительных приговоров у них “эта сумма будет постоянно расти”.
Он добавил, что за два года расследований удалось предотвратить хищение почти 2 млрд грн, из которых около 1,5 млрд грн – в сфере энергетики.
Кроме того, в процессе конфискации находится еще почти 680 млн грн, подчеркнул Сытник.
Как рассказал директор НАБУ, за период расследований юристы бюро подали 35 исков о признании недействительными сделок, связанных с уголовными производствами, заключение которых “было фактически инструментом для реализации коррупционных схем”.
“Общая сумма исков — 6 млрд грн. На сегодня 28 исков НАБУ судом удовлетворены, по 13 из них принято окончательное решение судом кассационной инстанции.
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