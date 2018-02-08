НАБУ предотвратило хищение 2 миллиардов, из них 1,5 — в энергетике

По результатам расследований Национального антикоррупционного бюро прямое возмещение убытков государству составило более 250 млн грн, а также удалось предотвратить хищение почти 2 млрд грн.

Об этом заявил директор НАБУ Украины Артем Сытник.

“С момента начала расследования благодаря работе детективов и прокуроров возмещено убытков на сумму свыше 250 млн грн. Это — прямое возмещение в ходе расследований. Из них 177 млн грн в 2017 году”, – сказал он.

По словам Сытника, это “только начало”, поскольку постоянно растет количество переданных в суд дел, по которым арестовано имущество, заблокированы средства, поэтому при условии принятия обвинительных приговоров у них “эта сумма будет постоянно расти”.

Он добавил, что за два года расследований удалось предотвратить хищение почти 2 млрд грн, из которых около 1,5 млрд грн – в сфере энергетики.

Кроме того, в процессе конфискации находится еще почти 680 млн грн, подчеркнул Сытник.

Как рассказал директор НАБУ, за период расследований юристы бюро подали 35 исков о признании недействительными сделок, связанных с уголовными производствами, заключение которых “было фактически инструментом для реализации коррупционных схем”.

“Общая сумма исков — 6 млрд грн. На сегодня 28 исков НАБУ судом удовлетворены, по 13 из них принято окончательное решение судом кассационной инстанции.