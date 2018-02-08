Компания STUDY.UA приглашает на выставку "Образование за границей" на этих выходных! Закажите бесплатный пригласительный

Мечтаете об успешной международной карьере? Хотите стать студентом британского, американского или европейского университета? Тогда не пропустите самое масштабное образовательное событие этой зимы в Киеве! 10 и 11 февраля, Fairmont Grand Hotel Kyiv, выставка «Образование за границей».
На выставке компания STUDY.UA представит огромный выбор образовательных программ, для презентации которых приглашает университеты, колледжи и школы со всего мира! В феврале на выставку приедут представители 60-ти учебных заведений из Северной Америки, Канады, Австралии, Великобритании и Европы.
Программы для школьников
Для школьников на выставке будут представлены языковые курсы, а также академические и каникулярные программы за границей и в Украине:
Программы для студентов и молодых специалистов
Компания STUDY.UA открывает набор на программы групповых поездок за границу для студентов! Приходите на выставку и выбирайте из 10-ти программ в США, Великобритании, Канаде и Европе! Впервые этим летом:
посещение концертов и фестивалей.
Студенты, которые хотят путешествовать самостоятельно, смогут пообщаться с представителями языковых школ Великобритании, Канады, США, Европы и Австралии, и выбрать свой идеальный курс. Кроме того,
для студентов на выставке будут представлены академические программы:
поступление на магистратуру и второе высшее образование;
академическая подготовка с гарантией поступления в 150 университетов мира;
изучение английского и подготовка к сдаче экзамена IELTS в Киеве.
10 и 11 февраля гости выставки «Образование за границей» смогут посетить образовательные семинары, а также узнать о специальных предложениях, скидках и бонусах, которые подготовили партнеры компании STUDY.UA!
Выставка пройдет в гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv по адресу ул. Набережно-Крещатицкая, 1.
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