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Компания STUDY.UA приглашает на выставку "Образование за границей" на этих выходных! Закажите бесплатный пригласительный

Мечтаете об успешной международной карьере? Хотите стать студентом британского, американского или европейского университета? Тогда не пропустите самое масштабное образовательное событие этой зимы в Киеве! 10 и 11 февраля, Fairmont Grand Hotel Kyiv, выставка «Образование за границей».

На выставке компания STUDY.UA представит огромный выбор образовательных программ, для презентации которых приглашает университеты, колледжи и школы со всего мира! В феврале на выставку приедут представители 60-ти учебных заведений из Северной Америки, Канады, Австралии, Великобритании и Европы.

Получить бесплатный пригласительный на выставку

Программы для школьников

Для школьников на выставке будут представлены языковые курсы, а также академические и каникулярные программы за границей и в Украине:

  • поездки в группах за границу в сопровождении руководителя группы: 40 программ в Англии, Шотландии, Ирландии, США, Канаде, Швейцарии, Австрии, Франции и Испании;
  • британские лагеря в Украине: английский, творчество, отдых и спорт под Киевом и в Карпатах;
  • академические программы, гарантирующие зачисление на бакалавриат в 150 университетов-партнеров компании STUDY.UA;
  • среднее образование в элитных зарубежных школах;
  • двойные школьные аттестаты – учеба в Украине по программам средних школ США и Канады;
  • языковые курсы и подготовка к сдаче экзамена IELTS в Киеве.

Программы для студентов и молодых специалистов

Компания STUDY.UA открывает набор на программы групповых поездок за границу для студентов! Приходите на выставку и выбирайте из 10-ти программ в США, Великобритании, Канаде и Европе! Впервые этим летом:

  • обучение кулинарному мастерству в швейцарской бизнес-школе сферы Hospitality;
  • изучение английского в школе на Empire State Building;
  • погружение в культуру Англии и Ирландии в принимающих семьях Дублина и Оксфорда;
  • учеба и проживание в центре Лондона, Брайтона и Торонто;

посещение концертов и фестивалей.

Студенты, которые хотят путешествовать самостоятельно, смогут пообщаться с представителями языковых школ Великобритании, Канады, США, Европы и Австралии, и выбрать свой идеальный курс. Кроме того,
для студентов на выставке будут представлены академические программы:

поступление на магистратуру и второе высшее образование;

академическая подготовка с гарантией поступления в 150 университетов мира;

изучение английского и подготовка к сдаче экзамена IELTS в Киеве.

10 и 11 февраля гости выставки «Образование за границей» смогут посетить образовательные семинары, а также узнать о специальных предложениях, скидках и бонусах, которые подготовили партнеры компании STUDY.UA!

Выставка пройдет в гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv по адресу ул. Набережно-Крещатицкая, 1.

Заказать бесплатный пригласительный на выставку вы можете по данной ссылке

По материалам STUDY.UA
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