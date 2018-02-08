Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 200 0

Омелян рассказал, как ускорить приход Ryanair в Украину

Омелян рассказал, как ускорить приход Ryanair в Украину

Новая система скидок в «Борисполе» будет способствовать выходу Ryanair на украинский рынок.

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair начнет полеты в Украину в 2018 году, в том числе благодаря новой системе скидок, которая действует в аэропорту «Борисполь» с 1 февраля. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Отметим, с 1 февраля в аэропорту «Борисполь» действует новая программа по предоставлению скидок (оферта) для обслуживаемых там авиакомпаний. Омелян отрицает, что она разработана исключительно для удовлетворения требований Ryanair, однако подтвердил, что она устанавливает одинаковые правила игры для всех авиакомпаний, в том числе для лоукостеров.

«В этом году Ryanair полетит в Украину», – все же уточнил Омелян.

Читайте также: В Борисполе вступило в силу новое положение о скидках

Напомним, в декабре Омелян заявлял, что переговоры с Ryanair вышли на финальную стадию. В 2017 году уже была предпринята попытка выхода лоукостера на украинский рынок, но сорвалась из-за нежелания аэропорта «Борисполь» предоставить скидки, в частности, на рейс Киев-Лондон. В оферте, которая действует в аэропорту с 1 февраля, содержатся принципы применения скидок, размеры и условия их получения.

Скидками могут воспользоваться все авиаперевозчики, которые работают или планируют работать в «Борисполе». В частности, они смогут рассчитывать на скидки от 20% до 80% на сбор за обслуживание пассажиров в аэровокзале за всех новых пассажиров на регулярных рейсах, которых удастся привлечь авиакомпаниям по сравнению с показателями в 2017 году. Скидка будет постепенно снижаться с 80% до 20% в течение четырех лет.

Справка finance.ua:

  • 15 марта 2017 года один из крупнейших европейских лоукостеров Ryanair заявил о выходе на украинский рынок авиаперевозок.
  • 5 июля директор аэропорта “Борисполь” Павел Рябикин сообщил, что договор с Ryanair уже подписан.
  • 6 июля появилась информация, что “Борисполь” подписал свою версию договора с Ryanair, в которой не учтены отдельные требования европейского лоукостера, которые, по словам Рябикина, обойдутся украинскому аэропорту в 2 миллиарда убытков в год.
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018