Омелян рассказал, как ускорить приход Ryanair в Украину

Новая система скидок в «Борисполе» будет способствовать выходу Ryanair на украинский рынок.
Крупнейший европейский лоукостер Ryanair начнет полеты в Украину в 2018 году, в том числе благодаря новой системе скидок, которая действует в аэропорту «Борисполь» с 1 февраля. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Отметим, с 1 февраля в аэропорту «Борисполь» действует новая программа по предоставлению скидок (оферта) для обслуживаемых там авиакомпаний. Омелян отрицает, что она разработана исключительно для удовлетворения требований Ryanair, однако подтвердил, что она устанавливает одинаковые правила игры для всех авиакомпаний, в том числе для лоукостеров.
«В этом году Ryanair полетит в Украину», – все же уточнил Омелян.
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Напомним, в декабре Омелян заявлял, что переговоры с Ryanair вышли на финальную стадию. В 2017 году уже была предпринята попытка выхода лоукостера на украинский рынок, но сорвалась из-за нежелания аэропорта «Борисполь» предоставить скидки, в частности, на рейс Киев-Лондон. В оферте, которая действует в аэропорту с 1 февраля, содержатся принципы применения скидок, размеры и условия их получения.
Скидками могут воспользоваться все авиаперевозчики, которые работают или планируют работать в «Борисполе». В частности, они смогут рассчитывать на скидки от 20% до 80% на сбор за обслуживание пассажиров в аэровокзале за всех новых пассажиров на регулярных рейсах, которых удастся привлечь авиакомпаниям по сравнению с показателями в 2017 году. Скидка будет постепенно снижаться с 80% до 20% в течение четырех лет.
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