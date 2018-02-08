Межбанк: утром доллар на уровне 27,17 удерживают продажи СКВ и нехватка гривны

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,10/27,14 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о пролонгации стартовавшего в среду сжатия гривневой ликвидности. На это намекали упавшие с уровня 44 711,9 млн. грн. к отметке 38 567,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
К 10.05 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар повысился в цене, составив 27,20/27,23 UAH/USD.
Спустя 35 минут, на 10.40, «американец» немного откатился в цене, консолидировавшись на уровне 27,15/27,18 UAH/USD.
По состоянию на 11.09 возобновилось падение курса безналичного «американца» из-за появления на рынке продавцов, отметил источник. «Американец» на указанное время понизился в цене до 27,11/27,13 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,1100 / 27,1400
евро – 33,1690 / 33,2030
российский рубль – 0,4692 / 0,4703
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2238 / 1,2239
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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