Полиция США откажется от Windows Phone

От устройств с Windows Phone после заявления Microsoft о несостоятельности их платформы и сворачивания программы поддержки отказываются не только простые пользователи, но и государственные службы.

Ряды почитателей ОС Windows Phone готовятся покинуть как минимум 36 тыс. клиентов, которых готовится принять в свои ряды Apple.

Департамент полиции Нью-Йорка принял решение отказаться от эксплуатации служебных гаджетов на Windows Phone и выдать своим офицерам смартфоны iPhone, о чём сами правоохранители и СМИ были поставлены в известность заблаговременно.

В рамках программы по замене устаревших гаджетов на «всегда актуальную» мобильную электронику от Apple сотрудникам полиции, базирующимся в округе Манхэттен, ежедневно отгружается до 600 единиц iPhone. На очереди плановая модернизация служебных смартфонов сотрудников Департамента полиции, наблюдающих за порядком в Бруклине и Квинсе.

Офицеры могут выбрать по своему усмотрению на роль служебного средства связи модель iPhone 7 или iPhone 7 Plus. Что касается вопроса адаптации к iOS, то переход на неё с Windows Phone вряд ли вызовет какие-либо сложности у полицейских. Однако в Департаменте обеспокоены политикой Microsoft в отношении Windows Phone. Всё дело в том, что служебные Lumia, купленные в 2016 году, приобретались вместе со специализированным ПО разработки Microsoft. Указанное программное обеспечение предназначалось для контроля за работой систем видеонаблюдения. В связи с отказом Microsoft от дальнейшего продвижения и полноценной поддержки Windows Phone смартфоны Lumia хоть и справлялись с возложенной на них задачей, но показались Департаменту недостаточно надёжным решением.

Смартфоны с приложением «911» позволяют полиции Нью-Йорка получать оповещения о происшествиях даже быстрее, чем о них объявляют по рации. iPhone будут использоваться для заполнения отчётных бланков с отметками о характере оказанной помощи и описанием совершённого по месту вызова преступления.