Константин Паршин: модернизация ВСУ - это постоянный процесс

Специалисты
Об этом заявил основатель центра Константин Паршин.
По его словам, в ходе работы были выработаны основные аспекты реформ, которые позже закрепили в «дорожной карте», согласованной с офисом НАТО в Украине.
«Первое – это реорганизация штатной структуры, внедрение новой системы управления, системы параллельного принятия решений. Она подразумевает полное изменение штатной структуры руководящего звена для внедрения процедуры параллельного принятия решений. Соответственно происходит изменение в других структурах, которые подчиняются Генеральному штабу. Далее идут вопросы обеспечение связи, логистики и вооружения. Сейчас мы видим, что есть желание получить новые системы связи, новые системы вооружения, управления огнем – это то, что необходимо сегодня, но в первую очередь важно изменение структуры управления», – говорит основатель «Центра подготовки «PATRIOT» Константин Паршин.
Константин Паршин считает, что реформа силового блока должна начинаться с реформы Вооруженных сил Украины. И от того, как будет построен этот процесс и какой будет сделан акцент будут зависеть другие силовые структуры, которые входят в силы обороны государства.
«Вооруженные силы всегда более инертны, потому что это большая структура, но, тем не менее, по тому плану, который был установлен, они все-таки двигаются. Нужно понимать, что слово «реформа» здесь применяется не совсем в классическом смысле. На самом деле смысл таков: нужно изменить, усовершенствовать и постоянно развивать вооруженные силы. Поэтому процесс этот начат, а конца у него нет, потому что сколько будет жить эта структура, столько нужно будет постоянно брать новый опыт, внедрять новые программы, изучать новые системы управления, совершенствовать их. Нужно думать о том, и готовить людей к тому, что процесс улучшения, усовершенствования, модернизации – это постоянный процесс, в котором должны жить все те люди, которые приходят в Министерство обороны строить карьеру», – отмечает Константин Паршин.
Кроме этого «Центр подготовки «PATRIOT» занимается организацией системы дистанционного образования с применением своих обучающих программ для слушателей Национальной академии Национальной гвардии в Харькове.
«Сейчас внедряется новая для Украины система дистанционного образования с онлайн-технологиями. Учебные видеоматериалы уже готовы. «PATRIOT» оказывал подготовку в их составлении и записях. Подразумевается, что будущие офицеры Нацгвардии смогут получать знания, используя личный компьютер, с его же помощью проходит аттестация по учебным программам», – рассказывает Константин Паршин.
Паршин напоминает, что «Центр подготовки «PATRIOT» подготовил для Национальной гвардии Украины более трех тысяч специалистов. Среди них сотни инструкторов, участники новой программы подготовки сержантского состава, силы специального назначения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевсовет переименовал станцию метро "Петровка"Вчера, 16:10 - 1789 35
Все больше украинцев пересаживаются на электромобили: ТОП-3 моделиВчера, 09:00 - 6172 9
ПриватБанк заработал 23 млрд грн убыткаВчера, 15:30 - 1597 8
Всемирный банк: криптовалюты похожи на "пирамиды"Вчера, 13:00 - 1808 8
В Луцком политехе изъяли технику для майнинга криптовалютВчера, 20:45 - 896 7
Все больше украинцев пересаживаются на электромобили: ТОП-3 моделиВчера, 09:00 - 6172 9
Какие дороги будут ремонтироваться в 2018Вчера, 08:00 - 3032
ФГВФЛ хочет повышения гарантированной суммы возмещения депозитовВчера, 15:00 - 2553 6
Германия заподозрила автопроизводителей в махинациях с автомобилями для УкраиныВчера, 12:45 - 2338 3
Илон Маск рассказал о планах после FalconВчера, 22:00 - 2080 1
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)Позавчера, 10:10 - 2087 7
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)06.02.2018, 15:10 - 2357
Япония запустила самую маленькую ракету-носитель (видео)05.02.2018, 15:10 - 1707 1
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)03.02.2018, 15:10 - 3616 1
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 2246
НБУ запропонував написати новий законопроект про майнінг...Обговорення статей
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Идеи: портфельФондовий ринок