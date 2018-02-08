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Е-декларирование в Украине под угрозой - Сытник

Е-декларирование в Украине под угрозой - Сытник

Электронное декларирование доходов чиновников находится под угрозой из-за того, что НАПК фактически не проверяет декларации. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

«Орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает. Электронное декларирование… могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, но, к сожалению, поскольку этот орган (НАПК) фактически не был создан и не начал свою работу, инструмент сейчас под угрозой», – заявил Сытник.

В НАПК пока что не прокомментировали заявления Сытника, но ранее причиной своей неспособности обработать сотни тысяч деклараций называли отсутствие программного обеспечения и бюрократические препятствия.

По материалам Комментарии
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