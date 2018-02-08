Обвал на фондовых рынках корректируется ростом на рынке драгметаллов

Рынок драгоценных металлов ожидает смещение спроса с палладия на платину уже в первом полугодии 2018 года. Такой прогноз сделали аналитики группы компаний Plaurum.

На рынке драгметаллов в январе 2018 года наблюдался сильный рост цен. Лидером удорожания стала платина. Ее цена увеличилась на 10%, до $1100. Остальные драгоценные металлы прибавляют в цене по 5-7%.

Цена палладия в январе текущего года снова показала рост и составила $1133. Сегодня этот металл можно приобрести за $1025 за унцию.

Напомним, что в последние дни на международных биржах резко упали в цене ценные бумаги, а также наблюдался обвал индексов. Крупнейшие мировые индексы обвалились на 4-7%. Этим процессам поддались и азиатские рынки. Также сильно потерял в цене и биткоин. Владельцы этого актива стали избавляться от виртуальной валюты. Ее стоимость по состоянию на 6 февраля составляла $6223. Потери составили 23,75% только за предыдущие сутки.