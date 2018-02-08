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Какие дороги будут ремонтироваться в 2018

Какие дороги будут ремонтироваться в 2018

Стало известно, какие дороги Министерство инфраструктуры планирует отремонтировать в 2018 году.

Об этом говорится в статье на ЭП.

На финансирование дорожной отрасли в 2018 году запланировано ориентировочно 50 млрд гривен. Из них государственный Дорожный фонд, который заработал с 1 января 2018 года, получит 32,6 млрд гривен.

С дорожного фонда более 19 млрд гривен будут направлены на дороги государственного значения, 1,5 млрд гривен – на безопасность дорожного движения, более 6 млрд гривен – на отдельные дороги.

Кроме того, в 2018 году областные государственные администрации получат на восстановление дорог 11,5 млрд грн.

По материалам Економічна Правда
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