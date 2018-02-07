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На создание телемедицины в Украине пойдут миллиарды – Порошенко

На создание телемедицины в Украине пойдут миллиарды – Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что на развитие телемедицины в Украине будут направлены значительные финансы, в чем поможет финансирование Всемирного банка и канадских партнеров. Об этом он сказал на встрече с канадской делегацией, передает “Сегодня”.

Он отметил, что часть средств, выделенных на реформы в Украине, пойдет на освоение телемедицины.

“Канцлер Германии Меркель обещала мне предоставить доступ к передовым технологиям телемедицины в Германии. И я не исключаю, что в будущем Германия присоединится к нашему партнерству. Но мы ждать не будем. Мы идем вперед. 700 млн долларов предоставила нам Канада относительно проведения реформ в Украине, более 12 млрд долларов за 25 лет Всемирный банк предоставил Украине для поддержки реформ. И сейчас принципиальная позиция – в том числе и часть денег на медицину от Всемирного банка, мы договорились, перенаправим на реформу сельской медицины, на создание телемедицины. Очень благодарен нашим канадским партнерам, поддержавшим мою программу по развитию сельской медицины, и Всемирному банку. Вместе они предоставляют нам необходимую помощь для формирования в Украине телемедицинской сети”, – Порошенко

Также он напомнил, что ранее на программу по развитию сельской медицины было выделено 4 млрд грн – из конфискованных “денег Януковича”. Также, по его словам, на 2018 год дополнительно на сельскую медицину заложен еще 1 млрд грн.

“Внедрение телемедицины – это современная технология по медицинскому обслуживанию в сельской местности, а также эффективная мировая практика. По данным Deloitte, в 2020-м ожидается около 100 млн обращений к врачам с использованием средств телемедицины по всему миру”, – подчеркнул глава государства.

По материалам Сегодня
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