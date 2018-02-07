Межбанк: доллар откатился к 27,12 из-за отсутствия спроса и продаж экспортеров

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 28,15 коп., на торгах среды укрепился на 34,13 коп., оказавшись на уровне 27,1196 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 07 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,39/27,42 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» заметно упал в цене к 27,12/27,17, а через 22 минуты, замедляя динамику, консолидировался на уровне 27,12/27,15 UAH/USD.
Последняя котировка СКВ встревожила НБУ, анонсировавшего около 10.30 Киева проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп с межбанка долларовых излишков. Объем мероприятия $30,0 млн., три конкурентные заявки на участие надо было успеть подать до 10.45 Киева.
По результатам аукциона, было подано заявок на сумму $127,3 млн., из которых регулятор удовлетворил $30,0 млн. Средневзвешенный курс доллара, цена отсечки и минимальный курс совпали, составив 27,0971 UAH/USD.
После снижения цены на доллар, НБУ был вынужден анонсировать второй аукцион, объемом $100,0 млн. заявки на участие в котором следовало успеть подать до 11.45 Киева.
Участие в мероприятии более широкого круга игроков повлекло за собой остановку коррекции СКВ на межбанке и даже отскок курса доллара до 27,07/27,10 UAH/USD по состоянию на 11.50 Киева, отметил собеседник.
Вскоре стали известны результаты второго валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $87,3 млн., из которых удовлетворили $80,8 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 27,1182, минимальный – 27,1050, максимальный (цена отсечки)- 27,1200 UAH/USD.
К 12.28 курс доллара составил 27,07/27,11 UAH/USD.
На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.22 на фоне текущих цен 27,08/27,12 UAH/USD, которые оставались действующими до 15.00 Киева, начав поэтапный рост на единичных покупках и подняв курс около 16.30 до 27,10/27,14 UAH/USD.
Эти цены не изменялись до завершения торгов.
На цифре 27,10/27,14 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.
Большинство сделок на межбанке 07 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1196 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,1000 / 27,1400
евро – 33,4359 / 33,4853
российский рубль – 0,4750 / 0,4760
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2317 / 1,2318
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украине следует менять модель экономики – ГройсманВчера, 13:15 - 2401 40
НБУ назвал главные препятствия для кредитованияВчера, 11:00 - 1854 21
Фигуранты "кремлевского списка" столкнулись с проблемами – BloombergВчера, 15:15 - 2112 16
В Раде рассказали, сколько газа украла Россия в КрымуВчера, 15:00 - 1592 15
Bitcoin за сутки подорожал на 19,32%Вчера, 10:30 - 2671 11
Hyundai представила первый в мире полностью автономный водородный кроссовер (фото)Вчера, 05:00 - 4514
Межбанк: доллар уронили продажи экспортеров и саботаж покупателей СКВВчера, 11:30 - 2866 3
Несколько небольших банков покинут рынок - НБУВчера, 12:00 - 2793
Bitcoin за сутки подорожал на 19,32%Вчера, 10:30 - 2671 11
Украине следует менять модель экономики – ГройсманВчера, 13:15 - 2401 40
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)Вчера, 10:10 - 1242 2
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)Позавчера, 15:10 - 1927
Япония запустила самую маленькую ракету-носитель (видео)05.02.2018, 15:10 - 1470 1
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)03.02.2018, 15:10 - 3133 1
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 1934
Україні слід змінювати модель економіки – ГройсманОбговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Идеи: портфельФондовий ринок