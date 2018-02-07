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Межбанк: доллар откатился к 27,12 из-за отсутствия спроса и продаж экспортеров

Межбанк: доллар откатился к 27,12 из-за отсутствия спроса и продаж экспортеров

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 28,15 коп., на торгах среды укрепился на 34,13 коп., оказавшись на уровне 27,1196 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 07 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,39/27,42 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» заметно упал в цене к 27,12/27,17, а через 22 минуты, замедляя динамику, консолидировался на уровне 27,12/27,15 UAH/USD.

Последняя котировка СКВ встревожила НБУ, анонсировавшего около 10.30 Киева проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп с межбанка долларовых излишков. Объем мероприятия $30,0 млн., три конкурентные заявки на участие надо было успеть подать до 10.45 Киева.

По результатам аукциона, было подано заявок на сумму $127,3 млн., из которых регулятор удовлетворил $30,0 млн. Средневзвешенный курс доллара, цена отсечки и минимальный курс совпали, составив 27,0971 UAH/USD.

После снижения цены на доллар, НБУ был вынужден анонсировать второй аукцион, объемом $100,0 млн. заявки на участие в котором следовало успеть подать до 11.45 Киева.

Участие в мероприятии более широкого круга игроков повлекло за собой остановку коррекции СКВ на межбанке и даже отскок курса доллара до 27,07/27,10 UAH/USD по состоянию на 11.50 Киева, отметил собеседник.

Вскоре стали известны результаты второго валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $87,3 млн., из которых удовлетворили $80,8 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 27,1182, минимальный – 27,1050, максимальный (цена отсечки)- 27,1200 UAH/USD.

К 12.28 курс доллара составил 27,07/27,11 UAH/USD.

На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.22 на фоне текущих цен 27,08/27,12 UAH/USD, которые оставались действующими до 15.00 Киева, начав поэтапный рост на единичных покупках и подняв курс около 16.30 до 27,10/27,14 UAH/USD.

Эти цены не изменялись до завершения торгов.

На цифре 27,10/27,14 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.

Большинство сделок на межбанке 07 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1196 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,1000 / 27,1400
евро – 33,4359 / 33,4853
российский рубль – 0,4750 / 0,4760

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2317 / 1,2318

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
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