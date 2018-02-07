Google введет в индийских школах уроки «цифрового гражданства»

Детей с 1 по 12 класс в 1,4 млн школ Индии будут учить, как стать добросовестными и ответственными пользователями сети. Ученики старших классов будут изучать проблемы приватности в интернете, защиты деловой репутации и интеллектуальной собственности, пишет Gadgets Now.

Google стремится выполнить свое обещание — сделать интернет безопасным местом для каждого. В рамках этого обязательства Google India объединила свои усилия с компанией NCERT, чтобы интегрировать курс «Цифровое гражданство и безопасность» в учебную программу. Ученикам с 1 по 12 класс в 1,4 млн школ будут рассказывать, как стать добросовестными и ответственными пользователями сети. Программа состоит из структурированных блоков информации по социальным, этическим и правовым аспектам безопасности в интернете. Для учителей Google разработала дополнительный курс, чтобы они могли ответить на все вопросы, которые непременно будут возникать у детей в процессе обучения.

«В сети есть много негативных моментов, которые могут подстерегать неопытных пользователей, — считает представитель Google India Сунита Моханти. — С помощью этого курса мы хотим с ранних лет приучить детей к базовым принципам интернет-безопасности».

Программа структурирована в соответствии с возрастом и уровнем интеллектуального развития детей. Ученики старших классов будут изучать такие вопросы, как приватность в интернете, формирование и защита своей репутации в сети и проблемы интеллектуальной собственности. Также курс предусматривает список дополнительных источников для самообразования, которые позволят детям и преподавателям более углубленно изучать заинтересовавшие их темы.