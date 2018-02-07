Google открыла третий офис в КНР

По данным издания The Global Times, американская компания Google открыла уже третий офис на территории Китайской Народной Республики.

«Google уже имеет представительства в Шанхае и Пекине. Третий офис, который открыт в Шеньчжене, является подтверждением намерения компании расширить свое присутствие на территории материкового Китая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот центр создан для того, чтобы обеспечивать приборами и оборудованием как Google, так и другие высокотехнологичные компании в городе. Новый офис является частью стратегии корпорации по полноценному выходу на китайской рынок после многолетнего запрета на все продукты Google в КНР.